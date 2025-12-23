Вівторок, 23 Грудня, 2025
Стан енергетики після атаки рф: знеструмлено три області

Денис Молотов
Стан енергетики після атаки рф: знеструмлено три області
Фото: наслідки атаки на енергетичний об'єкт Одещини.

Внаслідок дев’ятої від початку року масштабної та цілеспрямованої атаки росії на енергетичну інфраструктуру станом на ранок вівторка, 23 грудня, майже повністю залишилися без електропостачання споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, обстріли також спричинили аварійні знеструмлення у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській областях, а також у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. У більшості регіонів країни наразі застосовуються аварійні графіки відключення електроенергії.

Як зазначив посадовець, ситуація в енергосистемі залишається складною через масовані удари по ключових об’єктах генерації та передачі електроенергії.

  • Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють деякі зазнали корегування та змін.
  • Аварійні знеструмлення обіцяють скасувати одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі країни.
  • Обсяг та час застосування знеструмлень адресно можна дізнаватися на офіційних сторінках обленерго регіонів.

☝️ Нагадаємо, з ночі по території України триває масштабна повітряна атака з боку рф, основною ціллю якої стала енергетична та цивільна інфраструктура. За наявною інформацією, противник застосував понад 650 ударних безпілотників, а також більш як три десятки ракет різних типів.

Найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях України. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, однак строки стабілізації ситуації залежать від безпекових умов і масштабів руйнувань.

👉 Також нагадаємо, що ввечері в понеділок, 22 грудня, російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників. Було зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та цивільного судна.

