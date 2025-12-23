Стан енергетики після атаки рф: знеструмлено три області

Внаслідок дев’ятої від початку року масштабної та цілеспрямованої атаки росії на енергетичну інфраструктуру станом на ранок вівторка, 23 грудня, майже повністю залишилися без електропостачання споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов.
За його словами, обстріли також спричинили аварійні знеструмлення у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській областях, а також у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. У більшості регіонів країни наразі застосовуються аварійні графіки відключення електроенергії.
Як зазначив посадовець, ситуація в енергосистемі залишається складною через масовані удари по ключових об’єктах генерації та передачі електроенергії.
- Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють деякі зазнали корегування та змін.
- Аварійні знеструмлення обіцяють скасувати одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі країни.
- Обсяг та час застосування знеструмлень адресно можна дізнаватися на офіційних сторінках обленерго регіонів.
☝️ Нагадаємо, з ночі по території України триває масштабна повітряна атака з боку рф, основною ціллю якої стала енергетична та цивільна інфраструктура. За наявною інформацією, противник застосував понад 650 ударних безпілотників, а також більш як три десятки ракет різних типів.
Найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях України. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, однак строки стабілізації ситуації залежать від безпекових умов і масштабів руйнувань.
👉 Також нагадаємо, що ввечері в понеділок, 22 грудня, російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників. Було зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та цивільного судна.