США звернулися до Польщі щодо систем Patriot для Близького Сходу

США звернулися до Польщі з проханням розглянути можливість передислокації однієї з батарей системи ППО «Patriot» на Близький Схід. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

За інформацією видання, Вашингтон неофіційно попросив Варшаву передати одну з двох батарей «Patriot», які вже перебувають на озброєнні польської армії, разом із ракетами-перехоплювачами PAC-3 MSE.

ℹ️ Польща наразі має дві батареї «Patriot», що включають 16 пускових установок. Вони досягли повної оперативної готовності наприкінці 2025 року. Комплекси здатні знищувати повітряні цілі, зокрема ракети та літаки, на відстані до 100 км. Пускові установки можуть використовувати ракети PAC-3 MSE.

За контрактом 2019 року Польща замовила близько 200 таких ракет, більшість із яких уже доставлена.

📦 Подальші поставки

Очікується, що ще шість батарей «Patriot», контракти на які уклали восени 2023 року, надійдуть у 2027 році. Загалом передбачено постачання приблизно 600 ракет PAC-3, однак їхня доставка поки не розпочалася.

❗ Реакція Польщі

Після публікації інформації міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив у соцмережі Х (колишній Twitter), що польські батареї Patriot та їхня зброя використовуються для захисту польського неба та східного флангу НАТО. Зазначається, що Польща неодноразово вже приводила наземні комплекси протиповітряної оборони (ППО) та засоби радіолокаційної розвідки приведено у повну бойову готовність через російські атаки по Україні.

📢 «Нічого в цьому плані не змінилося, і ми не плануємо їх нікуди передислокувати! Наші союзники знають і розуміють, наскільки важливими є наші завдання тут. Безпека Польщі є нашим абсолютним пріоритетом», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає сценарії можливих наземних операцій в Ірані, які можуть тривати кілька тижнів. Остаточне рішення має ухвалити президент Дональд Трамп.