США: зростання ВВП України за 10 років здатне перегнати російське

За умови «правильних кроків» зростання ВВП України протягом наступних десяти років може перевершити ВВП росії. Про це розповів державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox News, коментуючи перспективи економічного розвитку країни після завершення війни.

За словами Рубіо, позиція Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна не лише відновила зруйноване вторгненням, а й змогла «почати активно процвітати». Американський посадовець наголосив, що цього можна досягти за умови ухвалення чітких і стратегічно важливих рішень, які відкриють можливість для того, щоб зростання ВВП України вже через десятиліття обігнало російський показник.

📢 «На що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, про яку я щойно говорив, і на що погодиться росія? Зрештою, це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо. Це не американські солдати. Це відбувається на іншому континенті. Ми займаємося цим, тому що тільки ми можемо це зробити», — заявив державний секретар США.

На тлі цих заяв міжнародні прогнози залишаються стриманими. Згідно з оцінкою Світового банку, протягом 2026 року зростання української економіки збережеться на рівні цього року — приблизно 2%. Очікуване прискорення до 5% перенесене на 2027 рік, що вказує на поступове, хоча й повільне відновлення.

Також й Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив прогноз щодо зростання реального ВВП України до 2,0%.

Національний банк України також відзначає уповільнення динаміки: у другому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс лише на 0,7% у річному вимірі, тоді як у першому кварталі показник становив 0,9%. Це свідчить про те, що зростання ВВП України залишається вразливим до зовнішніх та внутрішніх факторів, проте стратегічні рішення можуть змінити довгострокову траєкторію.