США заявили про цілеспрямовані атаки рф на їхній бізнес в Україні

Денис Молотов
США заявили про цілеспрямовані атаки рф на їхній бізнес в Україні
Пожежа на фабриці компанії США Flex Ltd. в Мукачеві Закарпатської області після атаки рф / 21 серпня 2025 року (архівне фото).

Країна-агресор росія цілеспрямовано намагається зруйнувати бізнес американських компаній, які працюють в Україні під час війни. Про це заявили американські сенатори, які цими днями відвідали Україну, повідомляє «Радіо Свобода».

📢 «Американські бізнеси явно є мішенню атак росії і путіна. 50 відсотків компаній були вражені російськими ударами», — сказала співголова сенатського Комітету у закордонних справах Джин Шагін 18 лютого під час брифінгу в Одесі після відвідин Києва.

За словами сенаторки, в Одесі та області працює значна кількість американських компаній, і 79% із них також зазнали російських атак.

📢 «Американські компанії активно працюють, в тому числі здійснюючи експорт з морського порту. Але вони стали мішенню для росіян — так само як і українські компанії. Бізнесмени кажуть, що по ним б’ють саме як по американських бізнесах», — додала вона.

Позицію колеги підтримав сенатор Річард Блюменталь.

📢 «Американські компанії прямо атаковані і атаковані безцеремонно. путін б’є по американських бізнесах. росія б’є по промислових об’єктах, терміналах, офісних приміщеннях дронами і ракетами. Віддаю шану американським бізнесам, які тут і далі працюють на цьому ринку (в час війни)», — заявив він.

За словами сенатора, наразі в Україні під час повномасштабної війни продовжують роботу близько 600 американських компаній.

☝️ Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, що кремль упродовж 2025 року та на початку 2026 року пропонував адміністрації Дональд Трамп «перезавантажити» економічні відносини зі США, паралельно здійснюючи атаки на американські підприємства.

👉 Нагадаємо, у понеділок шостий президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із сенаторами Річардом Блюменталем і Шелдон Вайтгауз.

