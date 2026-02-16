Понеділок, 16 Лютого, 2026
Україна закликає Сенат США підтримати санкційний законопроєкт проти рф

Денис Молотов
Зеленський у Києві провів зустріч з американськими сенаторами Блюменталем і Вайтгаузом / Офіс президента / 16.02.2026

Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із сенаторами США — Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. Про це 16 лютого повідомила пресслужба шостого глави держави.

Зеленський наголосив на важливості ухвалення Сенатом санкційного законопроєкту проти росії.

📢 «Ми дуже розраховуємо на ваше рішення, майбутнє рішення. Я сподіваюся, що Сенат підтримає санкційний законопроєкт. Для нас це дуже важливо. Ми не бачимо так багато інструментів, як можна вплинути на путіна, як натиснути на росію, як зупинити цю війну. Інструмент номер один – це санкційна політика», – заявив Зеленський.

Він підкреслив необхідність тісної співпраці США з Європейським Союзом для протидії обходу санкцій, зокрема щодо транспортування російської нафти так званим «тіньовим флотом».

Заморожені активи РФ і ППО

Окремо сторони обговорили можливість використання заморожених російських активів для потреб України. За інформацією Офісу президента, ці кошти доцільно спрямувати на закупівлю ракет до систем MIM-104 Patriot з метою посилення протиповітряної оборони.

Сенатор Блюменталь заявив про рішучість працювати над додатковими санкціями, забезпеченням перехоплювачів та іншими видами озброєння, необхідними Україні.

Повернення українських дітей та переговорний процес
Під час зустрічі також обговорили зусилля щодо повернення українських дітей, незаконно вивезених до рф. Зеленський повідомив, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей проведе найближчі зустрічі в Брюсселі та США за участю першої леді Сполучених Штатів.

Річард Блюменталь поінформував про свою зустріч із дітьми, яких вдалося повернути з росії, та наголосив на необхідності подальшого посилення тиску на москву.

Шостий президент України також поінформував сенаторів про підготовку до зустрічі переговорних команд у Женеві.

📢 «Ми зараз дуже рішуче налаштовані працювати по лінії санкцій, по лінії повернення дітей, забезпечення “томагавків” і перехоплювачів – усього, що вам необхідно для того, щоб здобути перемогу. І для того, щоб боротися з тими хибними наративами про те, що росія нібито перемагає. Вона не перемагає ані на полі бою, ані з морального боку», – сказав Блюменталь.

👉 Раніше Зеленський заявляв, що США пропонують сторонам завершити війну до червня, і припускав можливість дипломатичного тиску відповідно до такого графіка. Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати намагаються відіграти посередницьку роль у завершенні війни між росією та Україною, однак не нав’язують жодних умов сторонам.

