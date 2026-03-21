США розглядають операцію з вилучення ядерних матеріалів у Ірану — ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє стратегії, спрямовані на можливе вилучення ядерних матеріалів у Ірану. Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела.

За даними видання, точні терміни проведення такої операції, якщо Трамп схвалить її, наразі не визначені. Планування зосереджене на потенційному залученні сил Об’єднане командування спеціальних операцій США, якому традиційно доручають складні завдання у сфері нерозповсюдження ядерної зброї.

☝️ Обговорення можливих дій тривають у закритому режимі.

За інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії, станом на літо 2025 року Іран накопичив близько 440 кг урану зі ступенем збагачення 60%.

Зазначається, що значна частина цих запасів розміщена під ядерними об’єктами, які раніше зазнали ударів під час американської операції торік улітку.

Американські посадовці не виключають можливості спроби вилучення високозбагаченого урану вже в межах поточної військової кампанії. Водночас у МАГАТЕ наголошують на складності та ризикованості такої місії.

📢 «Ідеться про балони, що містять газ з високим вмістом гексафториду урану (60%), тому з ним дуже складно працювати… Я не кажу, що це неможливо. Існують неймовірні військові можливості для цього, але це, безумовно, буде дуже складна операція», – заявив генеральний директор Міжнародне агентство з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, раніше Іран повідомив про удари США та Ізраїлю по об’єкту зі збагачення урану в місті Натанз. Білий дім також заявляли про намір остаточно припинити ядерну програму Ірану та усунути загрозу для національної безпеки США.

