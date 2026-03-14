США почали масштабне вивільнення нафти зі стратегічних резервів

Стратегічні запаси нафти США почали використовувати у межах масштабної операції з вивільнення енергоресурсів на ринок. Адміністрація президента Дональда Трампа направила запит на 86 млн барелів сирої нафти зі стратегічного резерву країни. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на Міністерство енергетики США у суботу, 14 березня.

У відомстві зазначили, що ці поставки є частиною раніше оголошеного масштабного вивільнення 172 млн барелів нафти зі стратегічного резерву. Очікується, що перша нафта надійде на ринок уже до кінця наступного тижня.

Згідно з умовами домовленостей, компанії отримуватимуть нафту у тимчасове користування, після чого повинні будуть повернути її Міністерству енергетики разом із додатковими барелями як компенсацією.

☝️ За попередніми планами, процес вилучення триватиме приблизно чотири місяці. Це рішення є частиною ширшої міжнародної ініціативи, яку США координують з іншими країнами.

📌 Загалом у межах цієї програми планується вивільнити близько 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів різних держав. Головною метою такого кроку є зниження світових цін на енергоресурси.

Йдеться насамперед про нафту, бензин, дизельне пальне та авіаційне паливо, ціни на які різко зросли після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Водночас у Міністерстві енергетики США заявили, що Білий дім уже розробив план поповнення стратегічного резерву. Згідно з цим планом, протягом наступного року стратегічні запаси планують поповнити приблизно на 200 млн барелів нафти. Таким чином, обсяг поповнення буде приблизно на 20% більшим за обсяг вилучених запасів.

📢 У відомстві наголосили, що такий підхід дозволить компенсувати використані ресурси та водночас стабілізувати енергетичний ринок.

👉 Нагадаємо, 11 березня країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) також ухвалили рішення використати третину своїх стратегічних резервів. Метою цього кроку є усунення збоїв на світових нафтових ринках, які виникли через війну на Близькому Сході.