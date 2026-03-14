США почали масштабне вивільнення нафти зі стратегічних резервів

Денис Молотов
США почали масштабне вивільнення нафти зі стратегічних резервів
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Нафтопереробний завод у Вілмінгтоні, Каліфорнія.

Стратегічні запаси нафти США почали використовувати у межах масштабної операції з вивільнення енергоресурсів на ринок. Адміністрація президента Дональда Трампа направила запит на 86 млн барелів сирої нафти зі стратегічного резерву країни. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на Міністерство енергетики США у суботу, 14 березня.

У відомстві зазначили, що ці поставки є частиною раніше оголошеного масштабного вивільнення 172 млн барелів нафти зі стратегічного резерву. Очікується, що перша нафта надійде на ринок уже до кінця наступного тижня.

Згідно з умовами домовленостей, компанії отримуватимуть нафту у тимчасове користування, після чого повинні будуть повернути її Міністерству енергетики разом із додатковими барелями як компенсацією.

☝️ За попередніми планами, процес вилучення триватиме приблизно чотири місяці. Це рішення є частиною ширшої міжнародної ініціативи, яку США координують з іншими країнами.

📌 Загалом у межах цієї програми планується вивільнити близько 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів різних держав. Головною метою такого кроку є зниження світових цін на енергоресурси.

Йдеться насамперед про нафту, бензин, дизельне пальне та авіаційне паливо, ціни на які різко зросли після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Водночас у Міністерстві енергетики США заявили, що Білий дім уже розробив план поповнення стратегічного резерву. Згідно з цим планом, протягом наступного року стратегічні запаси планують поповнити приблизно на 200 млн барелів нафти. Таким чином, обсяг поповнення буде приблизно на 20% більшим за обсяг вилучених запасів.

📢 У відомстві наголосили, що такий підхід дозволить компенсувати використані ресурси та водночас стабілізувати енергетичний ринок.

👉 Нагадаємо, 11 березня країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) також ухвалили рішення використати третину своїх стратегічних резервів. Метою цього кроку є усунення збоїв на світових нафтових ринках, які виникли через війну на Близькому Сході.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Десятки народних обранців в Раді хочуть скласти мандати

ВАЖЛИВО

Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 120 атак за добу – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Справу про вбивство ексспікера Ради Парубія передали до суду

ВАЖЛИВО

Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії “шахедам” і подібному – уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки

ПОДІЇ

Сватівська та Броварська громади підписали меморандум про співпрацю

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулося 48 боїв, найбільше на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

На Закарпатті затримали чоловіків, які палицями били по авто ТЦК

КРИМІНАЛ

Сили оборони за місяць звільнили більше території, ніж захопив ворог – Сирський

ПОДІЇ

На Сумщині зростає кількість «сірих зон» через дії військ рф

ВАЖЛИВО

Дрони атакували нафтотермінал Тихорецьк-Нафта на росії

ВАЖЛИВО

На фронті за добу 9 березня сталось 130 боїв – Генштаб

ВІЙНА

Що таке фашизм: історія ідеології, її ознаки та сучасні політичні суперечки

ЕКСКЛЮЗИВ

Повернені з депортації та ТОТ можуть отримати 50 000 гривень – Мінсоцполітики уточнило умови

ВПО

Іран заявив про тривалу співпрацю з росією

ВАЖЛИВО

YouTube заблокував відео “Української правди” про Єрмака

ПОЛІТИКА
