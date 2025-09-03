США побили власний рекорд з експорту скрапленого газу

США у серпні експортували 9,33 млн тонн скрапленого природного газу (LNG), що еквівалентно 12,9 мільярда кубометрів. Як повідомляє Reuters, цей показник став новим історичним рекордом для американських виробників.

📈 Новий максимум перевищив попереднє досягнення у квітні, коли експорт LNG становив 9,25 млн тонн. Також показник серпня вищий за липневий рівень — 9,1 млн тонн.

Експерти пов’язують зростання обсягів із завершенням планових ремонтних робіт на кількох заводах, а також із нарощуванням виробництва на об’єкті Plaquemines, що належить компанії Venture Global. Цей завод є другим за потужністю у США з проєктною спроможністю 27,2 млн тонн на рік. Лише у серпні він відвантажив 1,6 млн тонн LNG, що склало приблизно 17% від усього американського експорту.

☝️ Водночас будівництво заводу Plaquemines ще триває, проте вже у вересні очікується запуск усіх 18 виробничих ліній. Це може суттєво збільшити обсяг поставок у найближчі місяці.

📊 Європа залишилася головним споживачем американського LNG. У серпні на європейський ринок було поставлено 6,16 млн тонн газу, що становить 66% від усього експорту США. Для порівняння, у липні цей показник складав 5,25 млн тонн, або 58%.

Азійський ринок збуту

📉 Поставки до Азії, навпаки, знизилися. Якщо у липні експорт у цей регіон становив 1,8 млн тонн, то в серпні — лише 1,47 млн тонн. Латинська Америка також отримала менше — 0,69 млн тонн, що відповідає близько 1,0 млрд кубометрів газу і складає 7% від загального обсягу.

Близько 0,37 млн тонн LNG (0,5 млрд кубометрів) у серпні не мали визначеного кінцевого отримувача. Такі обсяги були доступні для торгівлі за біржовими контрактами.

📌 Нагадаємо, що Євросоюз, попри зусилля щодо зменшення енергетичної залежності від рф, продовжує закуповувати російський LNG. Лише у першій половині 2025 року ЄС імпортував з росії скраплений газ на суму близько 4,48 мільярда євро. Це на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Сполучені Штати не лише посилили свою роль провідного експортера LNG у світі, але й зміцнили позиції на європейському енергетичному ринку, де попит на альтернативні постачання продовжує зростати.

☝️ Також нагадаємо, що Індія зберігає статус найбільшого імпортера російської нафти, попри нові жорсткі заходи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.