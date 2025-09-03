Середа, 3 Вересня, 2025
США побили власний рекорд з експорту скрапленого газу

Денис Молотов
Денис Молотов
США побили власний рекорд з експорту скрапленого газу

США у серпні експортували 9,33 млн тонн скрапленого природного газу (LNG), що еквівалентно 12,9 мільярда кубометрів. Як повідомляє Reuters, цей показник став новим історичним рекордом для американських виробників.

📈 Новий максимум перевищив попереднє досягнення у квітні, коли експорт LNG становив 9,25 млн тонн. Також показник серпня вищий за липневий рівень — 9,1 млн тонн.

Експерти пов’язують зростання обсягів із завершенням планових ремонтних робіт на кількох заводах, а також із нарощуванням виробництва на об’єкті Plaquemines, що належить компанії Venture Global. Цей завод є другим за потужністю у США з проєктною спроможністю 27,2 млн тонн на рік. Лише у серпні він відвантажив 1,6 млн тонн LNG, що склало приблизно 17% від усього американського експорту.

☝️ Водночас будівництво заводу Plaquemines ще триває, проте вже у вересні очікується запуск усіх 18 виробничих ліній. Це може суттєво збільшити обсяг поставок у найближчі місяці.

📊 Європа залишилася головним споживачем американського LNG. У серпні на європейський ринок було поставлено 6,16 млн тонн газу, що становить 66% від усього експорту США. Для порівняння, у липні цей показник складав 5,25 млн тонн, або 58%.

Азійський ринок збуту

📉 Поставки до Азії, навпаки, знизилися. Якщо у липні експорт у цей регіон становив 1,8 млн тонн, то в серпні — лише 1,47 млн тонн. Латинська Америка також отримала менше — 0,69 млн тонн, що відповідає близько 1,0 млрд кубометрів газу і складає 7% від загального обсягу.

Близько 0,37 млн тонн LNG (0,5 млрд кубометрів) у серпні не мали визначеного кінцевого отримувача. Такі обсяги були доступні для торгівлі за біржовими контрактами.

📌 Нагадаємо, що Євросоюз, попри зусилля щодо зменшення енергетичної залежності від рф, продовжує закуповувати російський LNG. Лише у першій половині 2025 року ЄС імпортував з росії скраплений газ на суму близько 4,48 мільярда євро. Це на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Сполучені Штати не лише посилили свою роль провідного експортера LNG у світі, але й зміцнили позиції на європейському енергетичному ринку, де попит на альтернативні постачання продовжує зростати.

☝️ Також нагадаємо, що Індія зберігає статус найбільшого імпортера російської нафти, попри нові жорсткі заходи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

