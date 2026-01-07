Трамп повідомив про домовленості щодо великих обсягів нафти з Венесуели

Сполучені Штати планують отримати значний обсяг венесуельської нафти — йдеться про десятки мільйонів барелів, які мають бути доправлені морським шляхом. Про це заявив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

📢 «Радий оголосити, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів високоякісної підсанкційної нафти. Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і ці гроші будуть контролюватися мною, як президентом США, щоб забезпечити використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!», — написав Трамп.

☝️ За його словами, поставки планується здійснювати морським шляхом. Нафту мають доставити суднами-сховищами безпосередньо до розвантажувальних доків у Сполучених Штатах.

Президент США також повідомив, що доручив міністру енергетики Крісу Райту «негайно виконати цей план», не уточнивши деталей механізму реалізації домовленостей.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія Chevron — єдина американська нафтова корпорація, яка працює у Венесуелі, — повертає своїх співробітників до країни після відновлення експорту венесуельської нафти до США.

📌 Також повідомлялось, що Сполучені Штати Америки тимчасово керуватимуть Венесуелою до моменту безпечної, правової та легітимної передачі влади.