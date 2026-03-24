США передали Україні генератори та техніку для меліорації

Від уряду США передали Державному агентству з розвитку меліорації 40 генераторів і важку техніку для підтримки зрошувальних систем у прифронтових і посушливих регіонах. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Йдеться про допомогу для Одеської, Запорізької та Кіровоградської області. Обладнання офіційно передала тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс.

☝️ Це лише частина ширшої програми поставок, спрямованої на підтримку водогосподарських організацій і модернізацію систем зрошення в Україні.

Також генератори передадуть установам в Одеській та Запорізькій області для забезпечення ремонту інфраструктури. Окрім цього, до Кіровоградської області доставлять сучасний бульдозер для очищення та відновлення меліоративних каналів.

Партнери планують продовжити постачання техніки в інші регіони залежно від потреб.

📊 Наразі в Україні із 2,2 млн гектарів зрошуваних земель фактично використовується лише близько 130 тисяч гектарів. Це суттєво впливає на врожайність і потребує системних змін. Саме тому в країні триває реформа меліорації.

Перший етап стартував у 2022 році після ухвалення закону про організації водокористувачів. Уже створено 77 таких організацій, з яких 12 отримали інженерну інфраструктуру у власність.

Наразі реалізується другий етап — перехід до сучасної сервісної моделі управління із залученням державних операторів і інвестицій.

1 з 5