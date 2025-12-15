Рада ЄС не змогла провести розмову з Віткоффом та Кушнером

Глави міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу, які зібралися на засідання Ради ЄС у Брюсселі 15 грудня, не змогли провести онлайн-розмову зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером через технічні проблеми.

За даними видання «Українська Правда», про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах.

За її словами, запланований виступ Віткоффа та Кушнера під час засідання 15 грудня не відбувся через технічні перешкоди.

📢 «Я не маю багато чого повідомити за підсумками обговорень зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, оскільки не знаю, чи це була кібератака, але технічні засоби точно спрацювали некоректно», – заявила Каллас.

Вона також додала, що в цій ситуації не можна говорити про те, що сторони фактично провели обговорення.

Як відомо, 14–15 грудня відбулися два раунди переговорів між делегаціями України та США. Перший з яких, загалом, тривав понад п’ять годин.