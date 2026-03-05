США обговорюють купівлю українських дронів для боротьби з Shahed

США та щонайменше одна держава Перської затоки ведуть переговори щодо можливого придбання українських дронів-перехоплювачів. Їх використовують для знищення іранських безпілотників типу «Shahed». Про це повідомляє американське видання Financial Times із посиланням на представника української оборонної індустрії.

Інтерес до українських дронів-перехоплювачів з боку партнерів виник після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. На тлі цього країни Перської затоки зіткнулися з ризиком атак іранських ударних безпілотників типу «Shahed». БпЛА подібного типу, за оцінками експертів, Тегеран накопичив десятки тисяч.

Близькосхідні держави шукають нові засоби протиповітряної оборони, здатні ефективно протидіяти таким загрозам. Однією з ключових вимог до таких систем є значно нижча вартість порівняно з традиційними ракетними засобами перехоплення, які використовуються у комплексах Patriot.

Україна стала першою країною, яка почала масово застосовувати серійні українські дрони-перехоплювачі для боротьби з безпілотниками типу «Shahed», що регулярно запускаються росією по українських містах. Вартість таких апаратів становить лише кілька тисяч доларів.

☝️ Для порівняння: один іранський дрон «Shahed» оцінюється приблизно у 30 тисяч доларів. Тоді як ракети-перехоплювачі PAC-3, що використовуються в системах Patriot, коштують понад 13,5 мільйона доларів за одиницю.

Саме така різниця у вартості робить українські дрони-перехоплювачі привабливими для потенційних покупців, які прагнуть створити економічно ефективну систему протидії масованим атакам безпілотників.

З огляду на значні запаси іранських БпЛА, накопичених Тегераном, Пентагон проявляє суттєвий інтерес до досвіду України у протидії таким загрозам.

Водночас один український посадовець назвав переговори між Києвом та Пентагоном щодо цієї теми «чутливими».

Представник української оборонної галузі наголосив, що будь-який продаж таких систем, навіть якщо вони виготовляються за межами України, повинен відбуватися лише за погодженням із Києвом.

👉 Раніше західні ЗМІ повідомляли, що концентрація ресурсів США на конфлікті з Іраном може призвести до критичного дефіциту ракет-перехоплювачів PAC-3 Patriot для України. Саме вони використовуються для захисту від російських балістичних ракет.