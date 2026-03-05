Війна на Близькому Сході може призвести до дефіциту ракет PAC-3 для України

Зосередження Сполучених Штатів на конфлікті з Іраном може призвести до дефіциту ракет для Patriot в Україні, які використовуються для перехоплення ворожих балістичних ракет. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на українські, європейські та американські джерела.

Після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану у суботу Тегеран здійснив масштабні ракетні атаки по країнах Перської затоки. Іран випустив сотні балістичних ракет і безпілотників.

Більшість із них було перехоплено системами протиповітряної оборони, зокрема за допомогою ракет-перехоплювачів PAC-3 Patriot. Саме ці ракети є ключовими й для систем Patriot України, адже вони використовуються для захисту енергетичної та військової інфраструктури від російських балістичних ударів.

За словами голови київського аналітичного центру «Український центр безпеки та співробітництва» Сергія Кузана, щорічне виробництво ракет PAC-3 залишається обмеженим.

📢 «Приблизно 600 ракет PAC-3s, що виробляються щорічно компанією Lockheed Martin, вже недосить для покриття потреб США та їх союзників у Перській затоці, не кажучи вже про потреби України», – зазначив він.

Експерт з ракетних систем, докторант Ослоського університету Фабіан Гофманн зауважив, що країни Перської затоки накопичують власні запаси Patriot.

Водночас він вважає, що повне вичерпання ракет малоймовірне, особливо з огляду на те, що інтенсивність іранських ракетних обстрілів, за попередніми оцінками, почала знижуватися. Проте з часом державам може довестися більш вибірково використовувати ці системи.

Тим часом росія продовжує активно застосовувати ракетне озброєння проти України. За даними Києва, під час цьогорічної зимової кампанії проти енергетичної інфраструктури було випущено понад 700 ракет.

Окремі атаки були особливо масштабними. Зокрема, протягом однієї ночі росія застосувала 32 балістичні ракети.

Переважна частина ракет Patriot, які отримує Україна, постачається європейськими країнами у межах ініціативи НАТО PURL. Цю програму започаткували минулого року для закупівлі американського озброєння для української протиповітряної оборони.

За інформацією Reuters, союзники України пообіцяли передати 37 ракет PAC-3 після останньої зустрічі партнерів у середині лютого.

👇 Водночас деякі країни вже висловлюють занепокоєння щодо можливих затримок постачання

Зокрема, Італія відкинула можливість вилучення систем протиповітряної оборони з України для підтримки країн Перської затоки. Про це повідомило джерело Reuters, обізнане з перебігом обговорень.

За словами двох європейських дипломатів, якщо конфлікт з Іраном затягнеться, затримки в межах ініціативи PURL можуть збільшитися, оскільки США використовують власні запаси ракет.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США також підтвердив Reuters, що затримки у постачанні в межах PURL вже спостерігаються і пов’язані з виробничими обмеженнями.

Офіційно Пентагон наразі не відповів на запит агентства щодо можливого впливу ситуації на поставки озброєння Україні.

Нагадаємо, федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що кілька держав уже сигналізували про готовність приєднатися до ініціативи Німеччини щодо передачі Україні додаткових ракет PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot.

👉 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні зберігається суттєвий дефіцит систем «Patriot», здатних перехоплювати балістичні ракети.