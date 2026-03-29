США направили десантний корабель із морпіхами на Близький Схід

Денис Молотов
Фото ілюстративне з відкритих джерел: десантний корабель USS Tripoli (LHA 7).

Перший великий десантний корабель США прибув до регіону Близького Сходу з понад 3 тисячами військових на борту. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) в соцмережі Х (колишній Twitter) в суботу, 28 березня.

📢 «Моряки і морські піхотинці США на борту десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибули в зону відповідальності Центрального командування США 27 березня», — йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що корабель класу America є флагманом десантної групи Tripoli 31 експедиційного корпусу морської піхоти. На його борту перебувають близько 3500 моряків і морських піхотинців.

Корабель також доставив транспортну та ударну авіацію, а також десантні й тактичні засоби.

📌 Перекидання сил

Раніше, 13 березня, ЗМІ повідомляли, що USS Tripoli разом із морськими піхотинцями вирушив із Японії до Близького Сходу. Згодом стало відомо, що до регіону прямують і інші кораблі класу America. Загалом у регіоні може бути зосереджено понад 8 тисяч морських піхотинців США.

За даними ЗМІ, ці сили можуть бути використані у разі подальшої ескалації ситуації навколо Ірану. Зокрема, розглядається можливість застосування їх під час потенційної військової операції США.

Повідомляється, що всі ці сили можуть бути застосовані під час «останнього удару» США по Ірану, а президент США Дональд Трамп має обрати один із кількох варіантів подальших дій.

👉 Також нагадаємо, що підтримувані Іраном єменські хусити заявили про першу атаку на Ізраїль від початку ескалації на Близькому Сході.

- Реклама-
