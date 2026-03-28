Конфлікт на Близькому Сході розширюється – ЗМІ

Підтримувані Іраном єменські хусити заявили про першу атаку на Ізраїль від початку ескалації на Близькому Сході. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

⚠️ Ознаки розширення конфлікту

На тлі нових обстрілів це може свідчити про вихід конфлікту за межі прямого протистояння між Іраном, США та Ізраїлем. За оцінками ЗМІ, ситуація набуває ширшого регіонального масштабу.

Фактично хусити заявили про свій вступ у конфлікт, що створює ризики подальшої ескалації на Близькому Сході. Аналітики вказують, що залучення нових гравців може ускладнити ситуацію та збільшити кількість точок напруження в регіоні.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран має намір змусити Ізраїль «прийняти кару» за удари по іранських ядерних об’єктах.

📌Нагадаємо

Останні події відбуваються на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, де зростає напруження між Іраном, США та Ізраїлем. Участь хуситів може стати одним із ключових факторів подальшої дестабілізації регіону.

Через Ормузьку протоку 25 та 26 березня пройшли лише сім комерційних суден, що свідчить про різке скорочення суднопотоку на одному з ключових світових маршрутів.