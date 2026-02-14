США готуються до тривалої війни проти Ірану — ЗМІ

Американські військові готуються до можливих багатотижневих операцій проти Ірану, якщо відповідний наказ до атаки віддасть президент США Дональд Трамп. Про це 13 лютого повідомило Reuters з посиланням на двох американських посадовців.

За даними агентства, потенційний розвиток подій може призвести до значно масштабнішого конфлікту, ніж той, що спостерігався раніше між країнами.

У п’ятницю представники США заявили, що Пентагон направляє на Близький Схід додатковий авіаносець. А також тисячі військовослужбовців разом із винищувачами, ракетними есмінцями та іншими засобами ураження й протиповітряної оборони.

Під час виступу перед американськими військовими на базі в Північній Кароліні Дональд Трамп заявив, що «було важко укласти угоду» з Іраном.

Речниця Білий дім Анна Келлі, коментуючи підготовку до потенційної тривалої операції, наголосила, що «у президента Трампа є всі варіанти дій щодо Ірану». За її словами, глава держави заслуховує різні позиції з кожного питання, однак остаточне рішення ухвалює, виходячи з інтересів країни та національної безпеки.

📢 «Він вислуховує різні точки зору з будь-якого питання, але остаточне рішення приймає на основі того, що найкраще для нашої країни та національної безпеки», – сказав Келлі.

У Пентагоні відмовилися від додаткових коментарів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Вашингтоні розглядають можливі сценарії зміни влади в Ірані. Зокрема, зять Дональда Трампа працює над формуванням групи ірано-американських підприємців, які можуть консультувати щодо створення потенційної перехідної адміністративної моделі управління.

Попри загрозу американського удару, в Ірані начебто переконані, що угода Ірану зі США залишається реальною. А масштабного збройного протистояння все ще можна уникнути.