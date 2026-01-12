Понеділок, 12 Січня, 2026
США могли використати секретну зброю у Венесуелі

Денис Молотов
США могли використати секретну зброю у Венесуелі
Пожежа на Фуерте Тіуна, найбільшому військовому комплексі Венесуели, видно здалеку після серії вибухів у Каракасі 3 січня 2026 року.

Білий дім поширив свідчення щодо можливого використання секретної зброї під час операції зі затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У центрі суспільного розголосу опинилися слова чоловіка, який стверджує про застосування американськими військовими потужної звукової або енергетичної зброї. Про це повідомили Fox News та New York Post.

Інформацію оприлюднила речниця Білого дому Каролін Левітт, яка зробила репост у соціальній мережі X (колишній Twitter) з інтерв’ю чоловіка, що називає себе охоронцем на одній із військових баз у Каракасі.

📢 «Припиніть все, що ви робите, та прочитайте це…», – прокоментувала Каролін Левітт свій пост в соцмережі.

За словами очевидця, під час рейду американських сил раптово зник сигнал усіх радіолокаційних систем, а в повітрі з’явилися безпілотники та вісім вертольотів. З них, за його твердженням, десантувалися близько двадцяти спецпризначенців, які діяли злагоджено та з високою точністю.

Він також стверджує, що американські військові вели вогонь із надзвичайною інтенсивністю — «ніби кожен із них випускав сотні куль за хвилину».

Найбільший шок, за словами очевидця, викликало застосування невідомої технології👇:

📢 «У якийсь момент вони застосували щось, я не знаю, як це описати. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини. У нас усіх пішла кров з носа. Деякі блювали кров’ю. Ми впали на землю, не в змозі рухатися. Ми навіть не могли встати після застосування цієї звукової зброї — чи що це було».

Очевидець також заявив, що під час операції близько 20 американських військових не зазнали жодних втрат. Водночас за його словами, було знищено сотні венесуельських солдатів. Він наголосив, що місцеві сили не мали шансів протистояти технологічній перевазі США.

Попри поширення цієї інформації з боку речниці Білого дому, офіційні представники адміністрації США та Пентагону наразі утримуються від коментарів.

Водночас колишній співробітник американської розвідки заявив New York Post, що подібна зброя існує вже багато років і здатна викликати сильний біль, кровотечі та тимчасовий параліч. За його словами, це могло бути перше бойове застосування такої технології.

  • Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Венесуели підтвердило загибель близько ста силовиків унаслідок нападу 3 січня, однак не уточнило, чи були ці втрати пов’язані із застосуванням секретної зброї.
  • В ООН висловили занепокоєння операцією США, під час якої президента Венесуели Ніколаса Мадуро було затримано та вивезено за межі країни.
  • Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social зображення, на якому назвав себе «виконувачем обов’язків президента Венесуели».
ПОГОДА

