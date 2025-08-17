Неділя, 17 Серпня, 2025
Генеральний секретар НАТО долучиться до переговорів у Білому домі 18 серпня

Денис Молотов
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушає до Вашингтона, де 18 серпня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським та низкою європейських політиків. Про це в неділю, 17 серпня, повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу.

📢 «18 серпня генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія. Генеральний секретар візьме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, за участю президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів», — йдеться у заяві.

Як відомо, шостий президент України Володимир Зеленський має відвідати Білий дім на запрошення американського лідера Дональда Трампа. Цей візит відбудеться одразу після того, як Трамп зустрівся з російським диктатором владіміром путіним на Алясці. Аналітики розглядають майбутні переговори як спробу США консолідувати підтримку України серед західних партнерів після непростих дискусій із кремлем.

За останніми повідомленнями, разом із Зеленським у переговорах братимуть участь одразу кілька провідних європейських політиків.

Зокрема, свою присутність підтвердили:
  • президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • прем’єрка Італії Джорджія Мелоні;
  • президент Фінляндії Александер Стубб.

✅ Таким чином, у Вашингтоні 18 серпня збереться фактично «Коаліція охочих», яка разом із США має намір виробити спільну лінію дій щодо підтримки України.

Присутність Марка Рютте на переговорах демонструє, що НАТО напряму долучається до процесу, що може надати зустрічі ще більшої ваги.

