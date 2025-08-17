Неділя, 17 Серпня, 2025
Денис Молотов
Денис Молотов
Урсула фон дер Ляєн підтвердила участь у зустрічі США та України 18 вересня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила свою участь у переговорах між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Вони мають відбутись в понеділок, 18 вересня у Вашингтоні. Про це чиновниця повідомила у неділю, 17 серпня, на платформі X (колишній Twitter), підкресливши, що доєднається до обговорень на запрошення Зеленського.

📢 «На прохання президента Зеленського я завтра візьму участь у зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами», — зазначила фон дер Ляєн.

Очікується, що під час зустрічі у Білому домі обговорюватимуться ключові питання політичної та економічної підтримки України з боку США та Європейського Союзу.

Відомо, що 17 серпня, Урсула фон дер Ляєн перебуває у Брюсселі, де планується окрема зустріч із Володимиром Зеленським. Вони візьмуть участь у засіданні так званої «Коаліції охочих». Формату, у межах якого європейські союзники узгоджують кроки щодо довгострокової підтримки України та її обороноздатності.

Західні медіа повідомляють, що до «групи підтримки» шостого українського президента у Вашингтоні приєднаються щонайменше п’ятеро впливових європейських політиків:

  • президент Франції Емманюель Макрон;
  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
  • прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні;
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • президент Фінляндії Александер Стубб.

Делегація має на меті не лише підтримати Зеленського особисто, але й продемонструвати спільний західний фронт у переговорах із Трампом.

За інформацією джерел, союзники України планують підсилити її позиції та допомогти уникнути можливих дипломатичних конфліктів, які можуть виникнути під час дискусій у Білому домі.

Оскільки майбутня зустріч має визначити напрямок політики США щодо України, участь високопосадових європейських представників розглядається як крок для збалансування переговорного процесу.

Раніше також стало відомо, що Володимир Зеленський підтримав ідею проведення тристоронньої зустрічі у форматі «Україна — США — росія». Очікується, що саме у Вашингтоні 18 вересня він обговорить деталі цієї ініціативи безпосередньо з Дональдом Трампом.

👉 Нагадаємо, що міжнародна інформаційна агенція Reuters опублікувала перелік ймовірних вимог путіна для завершення війни проти України.

