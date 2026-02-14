Субота, 14 Лютого, 2026
США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі — МЗС

Денис Молотов
Ілюстративне фото: МЗС України / Андрій Сибіга.

Україна отримала від США інформацію про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі. Про це у п’ятницю, 13 лютого, повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України з посиланням на заяву очільника відомства Андрія Сибіги.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що йдеться саме про юридично зобов’язуючі гарантії, а не політичні запевнення. Такий формат може бути застосований уперше в історії України. Проєкт двостороннього документа практично підготовлений.

За словами Сибіги, другим ключовим елементом безпекової архітектури має стати військова присутність із так званим американським «бекстопом». Він підкреслив, що без ролі США ефективна система безпеки в Європі є неможливою.

Міністр також заявив про необхідність одночасного посилення тиску на російську економіку та військові спроможності рф.

На його переконання, російський правитель володимир путін не досяг жодної стратегічної цілі в Україні та не зможе реалізувати свої воєнні плани.

Окремо глава МЗС висловився за запровадження заборони на видачу віз учасникам російської агресії, зокрема військовослужбовцям та членам їхніх родин, із метою обмеження їхнього в’їзду до країн Європи, Канади та Сполучених Штатів.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський повідомляв, що документи щодо гарантій безпеки вже підготовлені. Також він підписав указ про введення в дію рішення Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України стосовно гарантій безпеки для України. Пропозиції були сформовані за результатами роботи української делегації в межах переговорного процесу зі США.

