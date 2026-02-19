Спортсмен з Луганщини представлятиме Україну на міжнародних змаганнях ветеранів

З 20 лютого по 3 березня українська національна збірна ветеранів і ветеранок візьме участь у щорічних спортивних змаганнях для поранених військовослужбовців і ветеранів Повітряних сил та Морської піхоти США.

Marine Corps & Air Force Trials є внутрішніми американськими відбірковими змаганнями. Саме за їхніми результатами формуються команди, які представляють різні роди військ США на Warrior Games — міжвидових змаганнях, де разом виступають армія, сили спеціальних операцій, військово-морські сили, Повітряні сили та Морська піхота.

Українські спортсмени не братимуть участь у відборі до Warrior Games, але вони запрошені як міжнародна команда, щоб розширити формат змагань, посилити міжнародну складову та створити простір для обміну досвідом у сфері ветеранського спорту й відновлення. Окрім України, до участі в Marine Corps & Air Force Trials також запрошені команди з Канади, Австралії та Великої Британії.

Збірна України складається з 15 спортсменів, які будуть виступати в 11 видах спорту ветеранів війни. У складі команди є представник з Луганської області – ветеран Іван Артюх. Він візьме участь у змаганнях з велоспорту, плавання, веслуванні на тренажері й волейболі сидячи.

Формат Marine Corps & Air Force Trials побудований за принципом адаптивного спорту: усі дисципліни підлаштовані під індивідуальні можливості поранених військових, ветеранів і ветеранок, щоб змагання були чесними, безпечними й конкурентними.

Змагання щороку проходять на різних військових базах США — залежно від того, який рід військ є приймаючою стороною. У 2024 році українська команда вже брала участь у Marine Corps & Air Force Trials у Лас-Вегасі, і цей досвід став важливим етапом розвитку нашої ветеранської збірної.

У межах змагань спортсмени змагаються в таких дисциплінах:

баскетбол на кріслах колісних;

регбі на кріслах колісних;

волейбол сидячи;

стрільба з лука;

веслування на тренажері;

легка атлетика;

паверліфтинг;

велоспорт;

плавання;

кульова стрільба — нова й особливо цікава для нашої команди дисципліна.

Для України участь у таких змаганнях — це про включення у міжнародну ветеранську спільноту, обмін практиками реабілітації та відновлення, а також про послідовний розвиток адаптивного спорту як частини державної ветеранської політики.

Саме через такі формати ветеранський спорт стає не разовою подією, а сталою системою підтримки — з повагою до досвіду, гідності та сили тих, хто захищав Україну.

Формування, підготовка та участь української збірної здійснюється Міністерством у справах ветеранів України спільно з Центром ініціатив «Повернись живим» на виконання Стратегії ветеранської політики та реалізації Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні.

ℹ️ Іван Артюх родом із Луганської області, нині живе й працює в Києві. Служив у штурмовій бригаді НПУ «Лють». До повномасштабної війни Іван працював слідчим у Національній поліції в Сєвєродонецьку, а з початком вторгнення долучився до бойових підрозділів. Пройшов Луганський напрямок, Харківський контрнаступ, бої за Лиман і район Бахмута. Поранення отримав у Часовому Яру навесні 2024 року. Після лікування та відновлення у 2025 році завершив службу.

Сьогодні Іван працює юристом у Рубіжанській міській військовій адміністрації та факультативно викладає право в Київському юридичному ліцеї. А ще — активно тренується й бере участь у різних спортивних змаганнях.

Спорт у його житті був завжди. У дитинстві та юності — футбол, баскетбол, волейбол, але найбільше — плавання. Вісім років тренувань, звання кандидата в майстри спорту, яке після поранення Іван підтвердив уже в параплаванні.

Після поранення він швидко зрозумів: однієї години реабілітації на день замало. Почав шукати ветеранські спортивні спільноти — і так у його житті з’явився ампфутбол. Спершу як спроба, а згодом — як серйозне захоплення. Сьогодні Іван грає в чемпіонаті України за клуб «Шахтар Сталеві» та виступає у складі національної збірної. Минулого року разом з командою представляв Україну на міжнародних змаганнях в Азербайджані.

З часом одного виду спорту стало мало. До футболу додалися паратріатлон, плавання, біг, вело, багатоборство, кросфіт.

📢 «Я розумів, що якщо в мене немає вільного часу, то й немає моментів, коли ти сидиш і зациклюєшся на пораненні. У мене цей час одразу зайняв спорт», — говорить Іван.

Найскладнішим на старті стало перевчитися у футбольній грі. У футболі він завжди грав правою ногою — після поранення довелося починати все з лівої. Але це не стало причиною зупинятися. Навпаки — дало нову мотивацію працювати далі.

На міжнародних змаганнях Іван виступатиме у плаванні, велоспорті, греблі та волейболі сидячи. Бути частиною національної збірної для нього — це передусім відповідальність.

📢 «Для мене це честь — представляти Україну. Це можливість показати, що ми звичайні люди, які хочуть жити на своїй землі й уміють боротися не лише на війні, а й у цивільному житті. Навіть коли важко, ми все одно можемо показувати результат», — каже він.

Тим ветеранам і ветеранкам, які лише думають про спорт, Іван радить придивитися до спортивних секцій, які є в місті чи громаді ветерана: