Соліст «Бі-2» перерахував кошти на допомогу Кам’янському після атак рф

Соліст відомого російського рок-гурту «Бі-2» Єгор Бортник (Льова) публічно підтримав жителів Кам’янського на Дніпропетровщині та перерахував кошти на допомогу місту, яке постраждало від масованих російських атак.

Музикант звернувся до своїх підписників у соціальних мережах із закликом долучитися до збору коштів для мешканців Кам’янського, які через регулярні обстріли опинилися без стабільного електропостачання та опалення. За його словами, місто переживає надзвичайно складний період, а особливо вразливою залишається ситуація для людей похилого віку.

📢 «Людям важко, холодно і страшно. Там живе мій друг, і його громада робить усе можливе, щоб забезпечити літніх людей теплом, світлом і можливістю пережити зиму», — написав Бортник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лева Би-2 (@levab2)

☝️ Він зазначив, що допомогу організовує місцева єврейська громада на чолі з рабином Леві Стамблером. Зібрані кошти спрямовують, зокрема, на придбання портативних електростанцій, які дозволяють забезпечити базові потреби мешканців під час перебоїв з електрикою.

Також співак звернув увагу на те, що до Кам’янського прибули родини з дітьми, змушені залишити свої домівки в Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях через активні бойові дії. У своєму дописі він розмістив посилання на два благодійні збори — для місцевої громади та для сімей внутрішньо переміщених осіб. Співак закликав долучатися навіть невеликими внесками.

Гуманітарна ситуація в Кам’янському різко загострилася після нічної атаки 6 листопада. Над містом зафіксували понад десять ударних безпілотників і пролунала серія вибухів.

☝️ Нагадаємо, Єгор Бортник неодноразово публічно засуджував війну росії проти України. У 2023 році він заявив, що не планує повертатися до рф. А згодом був внесений російським Мін’юстом до реєстру так званих «іноагентів». Музикант регулярно критикує російське керівництво та закликає припинити війну й вивести війська з території України.

