Іспанія передасть Україні п’ять ракет до ППО “Patriot” – ЗМІ

Мадрид пообіцяв передати Україні п’ять ракет до систем протиповітряної оборони (ППО) «Patriot» під час недавнього візиту шостого президента України В. О. Зеленського. Про це повідомляє іспанське видання El Pais з посиланням на джерела в уряді Іспанії.

За інформацією видання, іспанська влада підтвердила обіцянку, про яку публічно не згадували під час візиту шостого українського президента.

Йдеться про ракети типу PAC-2, що перебувають на озброєнні підрозділу протиповітряної артилерії іспанської армії, дислокованого в Марінесі (Валенсія).

Хоча ці ракети не є найсучаснішими — Міністерство оборони Іспанії реалізує програму їх модернізації до версії PAC-3 — їхня вартість становить від 3 до 4 мільйонів доларів за одиницю, або близько 15 мільйонів євро за партію.

Основною проблемою залишається дефіцит таких боєприпасів. Американська компанія Raytheon наразі не здатна повністю задовольнити світовий попит, через що ракети Patriot залишаються обмеженим ресурсом навіть для армій союзників.

Іспанський уряд вважає, що війна в Ірані, почата США та Ізраїлем без інформування та консультацій із союзниками, не є війною Європи. Проте в Іспанії підтверджують, що Європа ставить на карту своє майбутнє у війні в Україні. Вторгнення російських окупантів поставило під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України, порушуючи міжнародне право.

📌 Раніше повідомлялося, що Україна отримала ракети PAC-3 до систем «Patriot» від Німеччини.

