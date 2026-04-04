ВПО з Сіверськодонецька на Закарпатті долучились до відновлення спільного простору

Толока в Лісовій Дачі на Закарпатті стала першою масштабною ініціативою, що об’єднала внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Сіверськодонецька, волонтерів і представників влади для відновлення спільного простору. Ініціатором заходу виступила Сіверськодонецька міська військова адміністрація (МВА). Про це повідомлено на офіційному сайті Луганської ОВА.

Основним завданням толоки стало згуртування переселенців з Сіверськодонецька навколо спільної мети. А також підготовка території для майбутнього будівництва сучасного реабілітаційного центру.

У перспективі тут планують створити комплекс, який поєднає природні переваги лісової місцевості з сучасними методами фізичної та психологічної реабілітації.

Організацію заходу очолила начальниця Сіверськодонецької міської військової адміністрації (МВА) Євгенія Бойко. Подія стала символічною, адже після початку повномасштабної війни мешканці Сіверськодонецької громади вперше зібралися у такій кількості поза межами рідного міста.

Протягом двох днів до прибирання активно долучалися активісти Let’s do it, Ukraine, які разом із місцевими жителями розчищали територію від чагарників, сухостою та сезонних залишків.

До ініціативи також приєдналися представники громад Закарпаття — керівники Кам’янської та Великоберезької ТГ Михайло Станинець та Іван Урста.

Їхня участь підкреслила важливість міжрегіональної співпраці та солідарності у реалізації проєктів підтримки людей, які постраждали від війни.

Реалізація ініціативи стала можливою завдяки співпраці Луганської обласної державної адміністрації, Закарпатської обласної державної адміністрації, Кам’янської територіальної громади та МФО Прифронтові території.

Також до підтримки долучилися міжнародні організації, зокрема SavED та Global Empowerment Mission Ukraine.

👉 Нагадаємо, під час робочої поїздки на Буковину голова Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко разом із начальником Чернівецької обласної військової адміністрації Русланом Осипенком провели зустріч із переселенцями з Луганщини.

