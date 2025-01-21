На Тернопільщині командир використовував підлеглого не за призначенням

На Тернопільщині викрили командира взводу однієї з військових частин, який залучав підлеглого військовослужбовця до робіт на об’єктах нерухомості своєї родини з виплатою йому “бойових”. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) у вівторок, 21 січня.

За даними слідства, військовослужбовці цього підрозділу виконували завдання в зоні бойових дій. У квітні 2023 року командир запропонував одному зі своїх підлеглих уникнути служби на передовій. Замість виконання бойових завдань, той повинен був робити ремонт у будинку його доньки на Тернопільщині. Як винагороду, офіцер пообіцяв виплачувати військовому всі передбачені бойові доплати.

Підлеглий погодився і до грудня 2023 року не виконував свої службові обов’язки, займаючись роботою на приватному будівництві. За цей час йому необґрунтовано нарахували й виплатили понад 1 мільйон гривень грошового забезпечення та доплат за нібито участь у бойових діях.

Командира звинувачують у зловживанні службовим становищем. Йому вже повідомлено про підозру, і в разі доведення вини офіцеру загрожує до шести років позбавлення волі.

Військовослужбовцю, який працював на будівництві замість служби, також повідомили про підозру – цього разу за статтею про ухилення від виконання військових обов’язків. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося про випадок на Дніпропетровщині. Там командир однієї з військових частин змушував підлеглих виконувати роботи на будівництві, яке належало його близьким родичам.

📌 Також стало відомо, що СБУ повідомила про затримання головного психіатра ЗСУ. Зловмисник, за інформацією слідчих, під час повномасштабного вторгнення росії набув активів вартістю понад 1 мільйон доларів.