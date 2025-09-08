Сіверськодонецька громада продовжує надавати допомогу на лікування

Сіверськодонецька громада надала грошову допомогу на лікування ще 34 мешканцям. Про це у понеділок, 8 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 Одноразову фінансову підтримку виплачено на загальну суму 138 000 грн. Кошти надаються на відшкодування витрат, понесених мешканцями у 2025 році внаслідок лікування тяжких хвороб, проведення медичних операцій, а також особам з інвалідністю І та II груп, ліжкохворим та іншим, хто потребує фінансової допомоги.

☝️ «Грошова допомога на лікування» спрямована на підтримку жителів громади, які зіткнулися з витратами на медичні послуги, препарати та засоби й потребують допомоги у покритті лікувальних процедур.

Виплати здійснені в межах Комплексної цільової програми Сіверськодонецької міської територіальної громади «Турбота» на 2025 рік. Програма передбачає системне надання фінансової підтримки мешканцям громади, котрі потребують медичної допомоги та соціальної підтримки.

☎️ Для додаткової інформації мешканці можуть звертатися за телефонами:

099-035-43-49 ;

; 095-572-34-67.

☝️ Виплати за програмою «Турбота» допомагають забезпечити своєчасну фінансову підтримку, покращують доступ до медичних послуг та надають можливість мешканцям громади отримати необхідне лікування.

👉 Також нагадаємо, що допомогою за комплексною цільовою програмою «Турбота» ще скористалися 259 жителів громади.