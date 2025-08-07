Четвер, 7 Серпня, 2025
Сіверськодонецька громада компенсує витрати на лікування тяжкохворих: як отримати допомогу

Денис Молотов
Сіверськодонецька громада компенсує витрати на лікування тяжкохворих: як отримати допомогу

Сіверськодонецька міська територіальна громада продовжує реалізацію Комплексної цільової програми «Турбота» — соціальної ініціативи, спрямованої на підтримку мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зокрема, програма надає грошову допомогу на лікування тяжкохворим, пораненим, а також особам з інвалідністю І та II груп і ліжкохворим.

Ця фінансова допомога у 2025 році покликана компенсувати витрати, які громадяни понесли через необхідність лікування важких недуг, проходження оперативних втручань або тривалої медичної терапії. Зазначені категорії населення можуть розраховувати на адресну підтримку з місцевого бюджету.

За інформацією від Луганської ОВА, допомогою ще скористалися 259 жителів громади. Загальна сума наданої підтримки склала майже 800 тисяч гривень, що підтверджує реальну дієвість і ефективність програми на місцевому рівні.

Основні напрямки, за якими передбачена допомога, охоплюють:

  • часткове або повне відшкодування вартості медичних операцій;
  • оплату лікування тяжких захворювань або тривалого медикаментозного курсу;
  • підтримку для осіб з інвалідністю І та II груп;
  • надання допомоги лежачим пацієнтам, які потребують постійного догляду та медичного супроводу.

Звернутися за цією допомогою можуть мешканці Сіверськодонецької територіальної громади. Заявки приймаються по буднях з 10:00 до 15:00. Контактні телефони для отримання консультацій і подання необхідних документів:

📞 099-035-43-49
📞 095-572-34-67

Програма «Турбота» розрахована на 2025 рік, тому звертатися варто своєчасно та у рамках встановленого графіка.

Сіверськодонецька громада компенсує витрати на лікування тяжкохворих: як отримати допомогу

Важливо також підкреслити, що ця ініціатива є прикладом цілеспрямованої соціальної політики на місцевому рівні. Вона створена для того, щоби не залишати наодинці з бідою тих, хто справді потребує підтримки, і стала надійною опорою для багатьох родин у складний період.

☝️ Також нагадаємо, що КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» продовжує повноцінно функціонувати після релокації до Рівного.

