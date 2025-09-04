Четвер, 4 Вересня, 2025
Сі Цзіньпін та диктатор путін говорили про безсмертя та біотехнології

Голова КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор владімір путін перед початком військового параду в Пекіні обговорювали питання тривалості життя та перспективи її збільшення завдяки сучасним технологіям. Частина їхньої приватної бесіди випадково потрапила в прямий ефір, коли вони разом із диктатором КНДР Кім Чен Іном підіймалися до воріт Тяньаньмень.

Розмова тривала менше хвилини та була уривчастою, проте у фрагментах пролунали доволі відверті висловлювання. Як зазначає агентство Bloomberg, зафіксовані слова лідерів виглядали так:

📢 «Раніше люди рідко доживали до 70 років, а зараз у 70 років ти все ще дитина», – сказав Сі.

📢 «Завдяки розвитку біотехнологій людські органи можна постійно пересаджувати, і люди зможуть жити все молодшими і навіть досягти безсмертя», – відповів пу.

Інший перекладач, який вів синхрон корейською, також згадав тему пересадки органів. Згодом Сі Цзіньпін завершив коментар китайською:

📢 «Прогнози показують, що в цьому столітті є шанс дожити і до 150».

Уже після параду, на пресконференції, путін підтвердив, що справді обговорював із Сі Цзіньпіном тему довголіття.

📢 «Сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, навіть хірургічні, пов’язані із заміною органів, дозволяють людству сподіватися на те, що активне життя триватиме не так, як сьогодні. Середній вік у різних країнах різний, але тим не менш суттєво тривалість життя збільшиться», – заявив він.

☝️ Ситуація виглядає особливо незвичною, адже, як наголошує Bloomberg, у Китаї рідко трапляються незаплановані події, тим більше під час заходів, що готуються заздалегідь.

Обидва лідери вже у віці 72 років. Сі Цзіньпін скасував обмеження на кількість президентських термінів і може балотуватися знову у 2027 році. На росії путін, змінивши конституцію рф, отримав можливість залишатися при владі довше, йому у жовтні виповниться 73.

41-річний Кім Чен Ін, який також був присутній на заході, узяв із собою доньку, що посилило розмови про підготовку її до ролі наступниці. За даними південнокорейської розвідки NIS, Кім Чжу Є не навчалася в офіційних закладах, а здобувала домашню освіту. Вона захоплюється верховою їздою, плаванням і лижами, а батько особливо пишається її вмінням триматися в сідлі. Також NIS вказує, що у неї є старший брат і ще один брат чи сестра, які ніколи не з’являлися публічно.

Нагадаємо, 👉 стало відомо, що члени НАТО висловили підтримку Києву у відповідь на нищівні удари, які росія завдала по мирних містах України. Про це повідомила  пресслужба Міністерства закордонних справ у понеділок, 1 вересня.

