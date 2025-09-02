Вівторок, 2 Вересня, 2025
Члени Альянсу рішуче засудили удари росії по мирних містах України

Денис Молотов
Члени НАТО висловили підтримку Києву у відповідь на нищівні удари, які росія завдала по мирних містах України. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ у понеділок, 1 вересня.

Ця тема була центральною на засіданні Ради Україна – НАТО, де українську делегацію представляли заступник міністра оборони Сергій Боєв та заступник голови МВС Олексій Сергєєв. Вони детально поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію, нові тактики російської армії та потенційні загрози у майбутньому.

📢 «Сергєєв акцентував увагу на людських жертвах та масштабах руйнувань, спричинених останніми обстрілами», – повідомили у МЗС.

Боєв, у свою чергу, підкреслив, що росія активно нарощує виробництво озброєнь, серед яких крилаті ракети, дрони та артилерія, отримуючи при цьому підтримку з боку Ірану та Північної Кореї.

Україна також повторно звернулася до партнерів із проханням посилити системи протиповітряної оборони. Зокрема, запит включав комплекси Patriot, ракети до них та далекобійні боєприпаси, необхідні для стримування агресора та захисту цивільного населення.

Представники НАТО рішуче засудили обстріли цивільних об’єктів. Вони наголосили, що дії кремля свідчать про відсутність наміру шукати мирне врегулювання війни. Союзники підтвердили, що продовжуватимуть чинити тиск на росію та надавати Україні військову підтримку у відповідь на загрози.

☝️ Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про плани президента Трампа розглянути заходи для подальшого посилення санкцій проти рф. Раніше США на позачерговому засіданні Ради Безпеки ООН попередили москву про можливі санкції, якщо росія не погодиться на мирні переговори та не зустрінеться з Україною.

👉 Також повідомлялось, що плани російського диктатора владіміра путіна не обмежуються війною проти України. Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу, генерал Карстен Броєр, виступаючи 1 вересня на брифінгу, присвяченому старту міжнародних навчань Quadriga 2025. Ці навчання Німеччина організовує разом із 13 країнами-партнерами.

