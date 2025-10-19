Швеція: Європа має бути готовою до війни з росією

Європейські країни повинні бути готовими до можливої війни з росією — як морально, так і технічно. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв’ю RND.

📢 «Потрібна зміна ментальності: ми маємо перейти у “режим війни”, щоб рішуче стримувати загрозу, захищати і зберігати мир. росія постійно перевіряє нашу єдність і рішучість. Але путін не досягне успіху. Поточна ситуація в галузі безпеки загострила нашу пильність», — наголосив Йонсон.

За словами міністра, 90% громадян Швеції підтримують цей курс, виступаючи за збільшення оборонних витрат і подальшу допомогу Україні.

📢 «Близькість до росії навчила нас одному: мир — це не дар, мир — це те, що ми повинні захищати щодня», — підкреслив він.

Міністр також закликав європейських союзників нарощувати військову підтримку України та посилювати санкційний тиск на москву. На його думку, потрібно передусім посилити обмеження щодо енергетичного сектору та так званого «тіньового флоту» кремля, а також використати заморожені російські активи для фінансування оборони України.

📢 «Тільки так путін зрозуміє, що ця війна загрожує його власній владі і не може бути виграна», — зазначив Йонсон.

Він також нагадав, що росія зазнає серйозних втрат на фронті, наголосивши:

«За минулий рік понад 300 тисяч її солдатів були вбиті або поранені заради захоплення менше 0,5% території України».

Крім того, глава Міноборони Швеції закликав союзників НАТО діяти жорсткіше у разі вторгнення російських літаків чи безпілотників у повітряний простір альянсу.

📢 «Ми — оборонний альянс, і наші дії завжди продумані й пропорційні, але ми будемо реагувати. Якщо російський корабель або винищувач вторгнеться в наші води чи повітряний простір, ми будемо змушені його видворити, а якщо того вимагатимуть обставини — навіть збити», — наголосив він.

Нагадаємо, у вересні Пол Йонсон вже заявляв, що Швеція готова захищати свої кордони. Було дозволено військовим застосовувати зброю проти будь-яких об’єктів, що вторгаються у повітряний простір країни, навіть без попередження.

Раніше у НАТО попереджали, що росія має амбіції, які виходять далеко за межі війни проти України і становлять реальну загрозу для країн Альянсу.

👉 Також Швеція посилює військову підтримку України, плануючи передачу літаків радіолокаційної розвідки та винищувачів Gripen для України.