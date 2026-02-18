Середа, 18 Лютого, 2026
Швеція назвала росію головною військовою загрозою

Денис Молотов
Швеція назвала росію головною військовою загрозою
Ілюстративне фото з відкритих джерел: армія Швеції.

Швеція вважає росію головною військовою загрозою для країни та НАТО. Про це йдеться у щорічному звіті Шведської служби військової розвідки та безпеки, повідомило видання Politico.

У документі зазначено, що росія здійснює порушення повітряного простору, акти диверсій та кібератаки, зокрема в регіоні Балтійського моря.

📢 «росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО», — підкреслюється у звіті.

Аналітики також звернули увагу на зростання виробництва артилерії у рф, що може становити загрозу навіть після завершення війни проти України.

Позиція Естонії

Оцінка Стокгольма з’явилася після щорічного огляду Служби зовнішньої розвідки Естонії, яка також назвала росію «небезпечною, незважаючи на її некомпетентність».

Водночас естонські аналітики не вбачають у найближчому році намірів москви атакувати Естонію чи країни НАТО та закликають уникати паніки. За їхніми даними, виробництво снарядів та іншої артилерії на росії зросло у 17 разів із початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Реакція НАТО

Під час брифінгу високопоставлений чиновник НАТО підтвердив оцінку щодо стримування росії. За його словами, ключову роль відіграють:

  • дія статті 5 Північноатлантичного договору;
  • віра у взаємні зобов’язання союзників;
  • обіцянки держав-членів збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП.

📢 «Доки ми продовжуємо робити ці інвестиції, це утримує нас у ситуації, в якій росія не наважиться на агресію», — зазначив представник Альянсу.

Раніше Швеція та Україна домовилися про співпрацю у сфері кібербезпеки.

👉 Також нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян залишити територію росії через війну проти України та погіршення безпекової ситуації. У відомстві наголосили на необхідності утриматися від поїздок до рф без нагальної потреби.

