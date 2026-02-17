Польща закликала своїх громадян залишити росію

Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян залишити територію росії через війну проти України та погіршення безпекової ситуації. У відомстві наголосили на необхідності утриматися від поїздок до рф без нагальної потреби.

📢 «Ми рекомендуємо громадянам Польщі, які проживають у росії, залишати її територію доступними комерційними та приватними засобами, якщо їхні особисті, сімейні або професійні обставини не вимагають від них залишатися у країні», – йдеться у заяві.

Обмеження консульської допомоги

У МЗС підкреслили, що можливості надання консульської допомоги суттєво скоротилися через зменшення дипломатичного персоналу та закриття частини консульських установ у рф. У разі подальшого загострення ситуації евакуація може стати складною або неможливою.

Окрему увагу звернули на проблему подвійного громадянства. Влада на росії розглядає таких осіб виключно як своїх громадян, що означає ризик призову під час нових хвиль мобілізації.

Ризики для громадян

У заяві також зазначено про:

можливість свавільних затримань;

перевірки мобільних телефонів;

обмеження на виїзд з країни;

ускладнений доступ до фінансових ресурсів;

труднощі з подорожами через відсутність прямих авіарейсів.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття останнього російського консульства у Гданську через диверсійні дії рф. У відповідь росія закрила останнє генеральне консульство Польщі на своїй території.

👉 Також нагадаємо, що Норвезький та німецький міністри оборони — Торе Сандвік і Борис Пісторіус — підписали історичну двосторонню угоду на полях Мюнхенської конференції з безпеки.