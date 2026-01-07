Швеція долучиться до гарантування безпеки України

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна готова долучитися до підтримки миру в Україні після припинення вогню, надавши військову та безпекову допомогу. Про це глава шведського уряду написав у вівторок на платформі X (колишній Twitter).

За словами Крістерссона, Швеція має намір зробити внесок у гарантування безпеки України та всієї Європи. Серед можливих заходів він назвав:

повітряне спостереження за українським повітряним простором із використанням винищувачів Gripen;

залучення морських ресурсів для розмінування Чорного моря;

продовження підготовки українських військових офіцерів для Збройних сил України.

☝️ Питання участі Швеції у таких ініціативах стало ключовою темою виступу Крістерссона під час зустрічі «коаліції охочих» у Парижі.

Він наголосив, що реалізація цих кроків можлива лише за умови досягнення мирної угоди, визначення чітких правил застосування багатонаціональних сил та отримання офіційного схвалення з боку парламенту Швеції.

📢 «Швеція готова зробити свій внесок у забезпечення миру та стабільності в Європі», — підкреслив прем’єр-міністр.

Раніше прем’єр-міністр Бельгії заявив, що після завершення війни його країна готова надати підтримку Україні у вигляді авіаційних і морських сил для гарантування стабільності та миру.

👉 Нагадаємо, після зустрічі так званої «коаліції рішучих» у Парижі прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш зазначив, що ініціативу з постачання боєприпасів Україні можна продовжити за умови фінансування з боку інших держав.

💪 Також Шведська агенція з міжнародного розвитку SIDA додатково спрямувала 63,82 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.