Середа, 7 Січня, 2026
Швеція долучиться до гарантування безпеки України

Денис Молотов
Швеція долучиться до гарантування безпеки України
Фото: Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна готова долучитися до підтримки миру в Україні після припинення вогню, надавши військову та безпекову допомогу. Про це глава шведського уряду написав у вівторок на платформі X (колишній Twitter).

За словами Крістерссона, Швеція має намір зробити внесок у гарантування безпеки України та всієї Європи. Серед можливих заходів він назвав:

  • повітряне спостереження за українським повітряним простором із використанням винищувачів Gripen;
  • залучення морських ресурсів для розмінування Чорного моря;
  • продовження підготовки українських військових офіцерів для Збройних сил України.

☝️ Питання участі Швеції у таких ініціативах стало ключовою темою виступу Крістерссона під час зустрічі «коаліції охочих» у Парижі.

Він наголосив, що реалізація цих кроків можлива лише за умови досягнення мирної угоди, визначення чітких правил застосування багатонаціональних сил та отримання офіційного схвалення з боку парламенту Швеції.

📢 «Швеція готова зробити свій внесок у забезпечення миру та стабільності в Європі», — підкреслив прем’єр-міністр.

Раніше прем’єр-міністр Бельгії заявив, що після завершення війни його країна готова надати підтримку Україні у вигляді авіаційних і морських сил для гарантування стабільності та миру.

👉 Нагадаємо, після зустрічі так званої «коаліції рішучих» у Парижі прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш зазначив, що ініціативу з постачання боєприпасів Україні можна продовжити за умови фінансування з боку інших держав.

💪 Також Шведська агенція з міжнародного розвитку SIDA додатково спрямувала 63,82 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

