Шульгинська громада виплатила понад 700 тисяч гривень допомоги

Понад 700 тисяч гривень соціальної допомоги вже спрямовано мешканцям Шульгинської громади. Про це у четвер, 20 листопада, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

За інформацією обласної влади, громада продовжує підтримувати людей, які були вимушено переміщені через бойові дії та покинули свої домівки.

Шульгинська сільська військова адміністрація (СВА) системно організовує надання адміністративних і соціальних послуг тим, хто опинився в інших регіонах через дії російських загарбників.

✅ Так, у хабі Попаснянської громади в Черкасах на вулиці Чехова, 9а вже деякий час працює робоче місце адміністратора ЦНАПу. Це дозволяє мешканцям громади отримувати необхідні документи та консультації у зручному форматі.

✅ Крім того, в гуманітарному осередку у Чернівцях, що розташований на вулиці А. Шептицького, 18, створено базу з 1 360 зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Це дає можливість оперативно організовувати допомогу, враховуючи реальні потреби родин, які виїхали з Луганщини через війну.

До співробітників Шульгинської СВА постійно звертаються ВПО. Люди отримують гуманітарну підтримку, а також доступ до консультацій від благодійного фонду «Право на захист». Фахівці організації продовжують надавати правові роз’яснення, допомагають з оформленням документів та консультують щодо важливих процедур для ВПО.

До роботи залучені й державні структури👇

Працівники Пенсійного фонду, Служби зайнятості та Служби у справах дітей проводять прийоми, під час яких опрацьовують різні звернення. Мешканці отримують пояснення щодо подання повідомлень про пошкоджене майно, а також алгоритмів подачі заяв на компенсацію.

Громада співпрацює з кількома програмами соціальної підтримки, які охоплюють не лише внутрішньо переміщених осіб, а й родини з дітьми, ветеранів та близьких загиблих Захисників. У межах цих програм опрацьовано 63 звернення, за якими на користь заявників було виплачено 712 000 грн. Така сума стала суттєвою допомогою для тих, хто постраждав від війни й потребує фінансової підтримки.

Окремим напрямом стала співпраця з Нововолинською міською радою👇

Вона відкрила можливості забезпечувати тимчасовим житлом мешканців Шульгинської громади, а також інших ВПО з Луганської області. Людей розміщують у помешкання, що розташовані на території Нововолинської громади та можуть використовуватися для потреб переміщених родин.

📊 На офіційних ресурсах громади продовжується опитування, що дозволяє визначити кількість охочих отримати компенсацію частини першого внеску за державною програмою «єОселя».

👉 Також нагадаємо, що організацію надання соціальних послуг Луганщини розглянули на черговому засіданні Координаційного штабу підтримки цивільного населення при облдержадміністрації.