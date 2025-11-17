Соціальні послуги Луганщини: громади розширюють підтримку населення в умовах війни

Організацію надання соціальних послуг Луганщини розглянули на черговому засіданні Координаційного штабу підтримки цивільного населення при облдержадміністрації. Про перебіг обговорення інформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок, 17 листопада.

У воєнних умовах питання соціальної підтримки набуває особливо важливого значення, тому аналіз роботи установ і громад став ключовим елементом зустрічі. У першому блоці увага була зосереджена на обсягах допомоги, кількості отримувачів та розвитку нових напрямів підтримки.

Як зазначила директорка Департаменту соціального захисту населення ОДА Оксана Волошина, соціальні послуги Луганщини сьогодні забезпечують два обласних заклади. Йдеться про Луганський обласний центр соціально-психологічної допомоги та Попаснянський психоневрологічний інтернат. До роботи також залучено 14 громадських закладів і установ, які надають підтримку мешканцям на рівні територіальних громад. За словами посадовиці, ця мережа залишається основою для організації системної допомоги.

Перелік доступних послуг залишається широким👇

Серед ключових напрямів — догляд удома, надання притулку, підтримане проживання, стаціонарний і паліативний догляд. Також забезпечується соціальна інтеграція та реінтеграція, реабілітація людей з інтелектуальними й психічними порушеннями. Деякі громади надають транспортні послуги та підтримку через консультативний кризовий телефон. Частиною цієї роботи є послуга формування життєстійкості, впровадження якої стало важливим результатом спільної роботи кількох громад.

Волошина уточнила, що з грудня 2024 року по жовтень 2025 року область брала участь у пілотному проєкті з формування життєстійкості. Участь у ньому взяли сім громад: Біловодська, Лисичанська, Білокуракинська, Гірська, Кремінська, Марківська та Нижньодуванська. За дев’ять місяців індивідуальні послуги отримали 3 357 осіб, а групові послуги охопили 13 728 людей. Ці показники, за оцінками фахівців, демонструють значний попит на психологічну та соціальну підтримку в умовах тривалого воєнного тиску.

Найчастіше люди зверталися за послугою надання притулку. Її використали понад сто громадян. У регіоні цю допомогу забезпечують Айдарська та Сіверськодонецька громади. Зростання запиту на тимчасове житло фахівці пов’язують із триваючою бойовою активністю та переміщенням населення.

У найближчій перспективі громади планують почати надавати соціальну адаптацію ветеранам та членам їхніх родин. Таке розширення функцій має стати важливим елементом підтримки людей, які повертаються з фронту.

Загальна кількість отримувачів соцпослуг у громадах Луганської області перевищила 20 тисяч людей. Понад шість тисяч людей отримали одяг, взуття, продукти харчування та засоби особистої гігієни. Медичне обстеження або лікування організували більш ніж для 900 людей.

👇 За інформацією Департаменту соцзахисту:

Основними групами отримувачів стали військовослужбовці та їхні родини, ветерани, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи літнього віку, люди з інвалідністю та інші категорії, які потребують регулярної підтримки.

Релоковані заклади здійснюють свою діяльність за принципом екстериторіальності. Це дає можливість надавати соціальні послуги Луганщини всім громадянам, незалежно від місця їх реєстрації. Люди можуть самостійно обирати установу, яка надає необхідну допомогу, перебуваючи як у більш безпечних регіонах України, так і за її межами.

Усі соціальні послуги в умовах війни залишаються безкоштовними, що дозволяє максимально охопити тих, хто потребує допомоги.

Після заслуховування доповідей заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська надала низку доручень. Серед них — доручення щодо розширення доступу до послуг притулку та підтриманого проживання для людей похилого віку та осіб з інвалідністю на базі чинних закладів. Такі кроки мають посилити можливості громад і забезпечити більшу стійкість системи підтримки населення.

1 з 3

👉 Також нагадаємо, що Літніх переселенців з Луганської області забезпечать смартфонами у межах соціального проєкту.