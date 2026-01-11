Неділя, 11 Січня, 2026
Шестеро загиблих унаслідок стрілянини поблизу Вест-Пойнта в США

Денис Молотов
Шестеро загиблих унаслідок стрілянини поблизу Вест-Пойнта в США
Фото: Одне з трьох місць нічної масової стрілянини в окрузі Клей, розташоване на Блейк-роуд.

В американському штаті Міссісіпі чоловік вчинив масову стрілянину, внаслідок якої загинули шість осіб, серед них семирічна дитина. Інцидент стався у кількох локаціях неподалік міста Вест-Пойнт. Про це повідомляє New York Post з посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, 24-річний Даріка Мур відкрив вогонь після невдалої спроби вчинити сексуальне насильство щодо однієї з жертв. Унаслідок нападів загинули кілька членів його родини, зокрема 67-річний батько, 55-річний дядько та 33-річний брат.

☝️ За інформацією слідства, після скоєних убивств підозрюваний викрав вантажівку, що належала братові, та намагався залишити район злочину. Близько третьої години ночі його затримали співробітники поліції. Чоловікові вже висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

📢 Шериф округу Клей Едді Скотт заявив, що цей випадок є одним із найтяжчих за майже тридцять років його служби. Також правоохоронці підтвердили, що під час одного з епізодів Мур погрожував жертві вогнепальною зброєю, намагаючись вчинити сексуальне насильство.

Серед загиблих — семирічна дівчинка та двоє братів, один із яких був пастором. Зазначається, що ця трагедія стала найбільш резонансною у Міссісіпі з 2017 року, коли Віллі Корі Годболт убив вісьмох людей.

Раніше повідомлялося, що поліція Південної Африки оголосила розшук підозрюваних після масової стрілянини в таверні поблизу Йоганнесбурга, де загинули щонайменше дев'ять осіб і ще десятеро зазнали поранень.

Також нагадаємо, що внаслідок теракту в австралійському Сіднеї загинули щонайменше 15 людей, ще 42 дістали поранення. Вогонь по людях відкрили двоє терористів — 50-річний Саджид Акрам та його 24-річний син Навід Акрам, які присягнули на вірність ІДІЛ.

У суді Манхеттена в Нью-Йорку 5 січня відбулися перші слухання у справі проти венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес.

