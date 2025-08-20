Середа, 20 Серпня, 2025
Ще одна країна підтвердила участь у гарантіях безпеки України

Президент Румунії Нікушор Дан підтвердив, що його країна готова взяти активну участь у гарантуванні безпеки України. У вівторок, 19 серпня, він опублікував допис у соцмережі Х (колишній Twitter), де наголосив:

📢 «Румунія сприятиме створенню надійних механізмів безпеки для української сторони».

За словами Дана, ці гарантії реалізовуватимуться через тісну координацію між Європою та США. Він підкреслив, що така співпраця стане внеском не лише у стабільність України, а й у безпеку всієї Європи.

Його заява пролунала після відеоконференції «Коаліції охочих» та засідання Європейської Ради, де обговорювали результати переговорів у Вашингтоні щодо безпекових ініціатив для України. Президент Румунії особливо відзначив роль американського лідера Дональда Трампа у процесі врегулювання та назвав Європу незамінним партнером у досягненні мирної угоди.

Він окремо підкреслив, що саме трансатлантична координація є найефективнішим інструментом для стримування російської агресії. За словами румунського лідера, москва має припинити насильство, а санкції проти неї повинні залишатися чинними і навіть посилюватися, поки не буде встановлений справедливий мир.

У своїй промові Дан також акцентував увагу на гуманітарному аспекті війни. Він заявив про необхідність негайного повернення всіх викрадених українських дітей до своїх родин. За його словами, стабільна і мирна Україна напряму зміцнює безпеку Румунії та має позитивний вплив на сусідню Республіку Молдова.

Очікується, що вже восени президент Румунії здійснить візит до Києва на запрошення українського колеги Володимира Зеленського.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна, Румунія та Молдова офіційно затвердили назву формату своєї спільної роботи — «Одеський трикутник». Ця ініціатива має посилити регіональну співпрацю та сприяти захисту спільних інтересів у сфері безпеки.

