Неділя, 7 Грудня, 2025
Сергій Карпеченко очолив Рубіжанську МВА після звільнення Юрченка

Денис Молотов
Сергій Карпеченко очолив Рубіжанську МВА після звільнення Юрченка

Шостий президент України Володимир Зеленський своїм розпорядженням № 137/2025-рп від 4 грудня 2025 року призначив нового керівника Рубіжанської міської військової адміністрації. Згідно з документом, Рубіжанську МВА Сіверськодонецького району Луганської області очолив Сергій Карпеченко.

До нового призначення Сергій Карпеченко з грудня 2022 року до травня 2025-го обіймав посаду начальника управління економічного розвитку Сєвєродонецької міської військової адміністрації (МВА). Після цього, у період з травня по грудень 2025 року, працював заступником начальника Сіверськодонецької МВА.

ℹ️ Сергій Григорович Карпеченко народився 24 листопада 1977 року у Мелітополі Запорізької області. Має юридичну освіту, здобуту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Загальний трудовий стаж становить понад 28 років.

  • Упродовж 1994–2015 років Карпеченко працював у структурах Міністерства внутрішніх справ та Державної податкової адміністрації Херсонської області.
  • У 2009–2010 роках він був помічником голови та заступником керівника апарату Горностаївського районного суду Херсонської області.
  • З 2015 по 2020 рік Сергій Карпеченко очолював Горностаївську районну раду на Херсонщині.
  • У 2022 році працював завідувачем сектору взаємодії з правоохоронними органами Херсонської обласної державної адміністрації.
  • З грудня 2022 року — на посаді керівника управління економічного розвитку Сіверськодонецької МВА.
  • З травня 2025 до грудня 2025 року — заступник Сіверськодонецької МВА.

Призначення Сергія Карпеченка відбулося після звільнення попереднього очільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка. Останнього усунули з посади на тлі корупційного розслідування.

2 серпня 2025 року НАБУ та САП заявили про викриття масштабної схеми у закупівлях дронів для Сил оборони. У її організації, за версією слідства, підозрюють колишнього керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, народного депутата Олексія Кузнєцова та ексочільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка. Того самого дня шостий президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про його звільнення.

4 серпня Юрченку оголосили про підозру, а наступного дня він був узятий під варту з можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень. До моменту призначення нового керівника обов’язки начальника Рубіжанської МВА з серпня до грудня виконував Володимир Прядка.

Декларація та статки посадовця

У декларації за 2024 рік Сергій Карпеченко зазначив, що разом із дружиною Катериною є власником восьми об’єктів нерухомості — житлового будинку та семи земельних ділянок.

Родина також володіє автомобілем Volvo XC60 та трактором John Deere 6930.

За 2024 рік Карпеченко задекларував понад 680 тисяч гривень зарплати на посаді начальника управління економічного розвитку Сіверськодонецької МВА.

Крім того, він повідомив про 500 тисяч гривень готівкових заощаджень, а його дружина — про ще 400 тисяч гривень готівкою.

Цей матеріал став можливим завдяки проєкту «Голоси України», який є частиною програми SAFE, що реалізується Європейським центром свободи преси та медіа (ECPMF) у партнерстві з ЛЖСІ в рамках Ініціативи Ганни Арендт та за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Партнери програми не впливають на зміст публікацій редакції та не несуть за нього відповідальності.

