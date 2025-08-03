Олексій Харченко повідомив про звільнення з посади начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка

Шостий президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Відповідне розпорядження № 98/2025-рп було підписане після того, як правоохоронні органи виявили його можливу участь у масштабній корупційній схемі, пов’язаній із закупівлями для Сил оборони. Про це йдеться в повідомленні чинного очільника Луганської ОВА Олексія Харченко.

☝️ У межах тієї ж справи було також звільнено Андрія Юрченка, який очолював Рубіжанську міську військову адміністрацію (МВА) Сіверськодонецького району на Луганщині. Президент ухвалив відповідне рішення, підписавши розпорядження № 99/2025-рп.

📢 «Отримавши інформацію про дотичність цієї особи до корупційних схем під час закупівлі РЕБ та FPV, які мали рятувати життя українським військовим, учора вдень одразу надав доручення вжити заходів щодо відсторонення її від займаної посади. Президент Зеленський у швидкий термін підписав розпорядження про звільнення очільника Рубіжанської МВА», – йдеться у повідомленні.

Раніше голова держави також наголошував, що будь-які зловживання у сфері оборонних закупівель будуть жорстко каратися. Закупівлі, які стосуються безпеки українських військових, перебувають під пильним контролем і мають бути абсолютно прозорими.

📢 «Звертаю увагу кожної громади – усі закупівлі оборонного напряму ретельно перевірятимуться. Потреби Сил оборони – першочергові. Кожен додатковий дрон – це здоров’я наших Захисників, міць фронту, спокій наших дітей у тилу. Учасники учорашньої оборудки знехтували найголовнішим».

Варто зазначити, що Сергій Гайдай раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію (ОВА). Після звільнення з цієї посади його було призначено на посаду в Мукачівському районі. Проте останні події свідчать про можливу причетність чиновника до шахрайських схем, які мали серйозні наслідки для забезпечення армії необхідними засобами.

Правоохоронці вже повідомили, що корупційна схема охоплювала закупівлі FPV-дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Внаслідок слідчих дій було затримано кількох високопоставлених фігурантів справи. Серед них – і народний депутат Олексій Кузнєцов від партії «Слуга народу», а також інші посадовці, яких підозрюють у розтраті коштів оборонного призначення.

Розслідування триває, і, за словами джерел в Офісі президента, список фігурантів справи може розширитися. На тлі повномасштабної війни держава демонструє нетерпимість до зловживань, особливо у сферах, що напряму стосуються життя українських воїнів.