Сербія та росія домовилися про продовження газових поставок

Сербія досягла домовленості з росією щодо продовження постачання газу до кінця березня. Про це заявив президент країни Александар Вучич, повідомляє місцеве медіа РТС.

За словами сербського лідера, держава буде повністю забезпечена енергоресурсами впродовж зимового періоду.

📢 «Ми домовилися про продовження поставок газу ще на три місяці, до 31 березня, щоб люди могли бути впевнені і спати спокійно», — наголосив Вучич.

☝️ Президент також запевнив, що Сербія матиме не лише достатні обсяги газу, а й стабільне постачання електроенергії для проходження майбутнього зимового сезону.

Водночас у Белграді розраховують укласти новий довгостроковий контракт на постачання газу вже у травні 2025 року.

Окремо Вучич прокоментував переговори представників «газпрому» щодо можливого продажу частки в компанії Naftna Industrija Srbije (NIS), яка нині перебуває під санкціями США, угорській національній компанії MOL.

📢 «Угорці — наші друзі. Ми не маємо жодних заперечень. Потрібно лише завершити цей процес якомога швидше — до 15 січня», — зазначив глава сербської держави.

ℹ️ NIS є найбільшою нафтовою компанією Сербії. Після кількох відтермінувань із початку жовтня вона перебуває під американськими санкціями.

Раніше повідомлялося, що єдиний нафтопереробний завод компанії в Сербії був змушений зупинити роботу через брак сировини.