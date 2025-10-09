США заблокували нафтопостачання до Сербії

Санкції США проти сербської нафтогазової компанії NIS, яка на 55% належить російським гігантам «Газпрому» та «Газпром нафті», призвели до припинення постачання трубопровідної нафти на єдиний нафтопереробний завод Сербії. Єдиний канал постачання — хорватський нафтопровід, яким управляє компанія JANAF, — зупинено. Хорватський оператор JANAF, котрий управляє єдиним нафтопроводом до Сербії, повідомив про це у четвер, 9 жовтня.

📢 «JANAF отримав інформацію, що компанія NIS не отримала ліцензію Міністерства фінансів США, необхідну для продовження виконання договору про транзит сирої нафти, у зв’язку з чим від 8 жовтня 2025 року припинено подальшу діяльність за цим договором», — мовиться у пресрелізі JANAF.

Нафтопереробний завод NIS у місті Панчево, неподалік Белграда, є ключовим підприємством енергетичної галузі Сербії. Його потужність становить 4,8 мільйона тонн нафти на рік, що дозволяє забезпечувати 80% потреб країни у бензині та дизелі й понад 90% в авіакеросині та мазуті.

📢 Президент Сербії Александр Вучич визнав, що без постачання нафти підприємство зможе працювати лише до 1 листопада. За його словами, санкції США, які неодноразово відтерміновували, але зрештою набрали чинності, стали «поганою новиною, яку відчують усі громадяни» та матимуть «надзвичайно тяжкі наслідки для всієї країни в політичному, економічному та соціальному плані».

Вучич підкреслив, що Белград продовжить переговори зі США, аби знайти шляхи вирішення ситуації. При цьому він зауважив, що Сербія має резерв мазуту на чотири місяці, а також 66 тисяч тонн бензину та 342 тисячі тонн дизельного пального, чого має вистачити до кінця року.

Міністерство фінансів США вперше ввело санкції проти «Газпром нафти» та її дочірніх структур 10 січня. Тоді було дано 45 днів на вихід компанії з акціонерного складу NIS. Згодом терміни неодноразово переносили, однак цього разу обмеження набули чинності остаточно.

☝️ Нагадаємо, що в липні США заявили, що відтерміновують санкції проти сербської компанії востаннє. Утім, вже 27 серпня Вашингтон вшосте переніс набрання чинності санкцій. У жовтні вони все ж почали діяти, фактично заблокувавши нафтовий імпорт до Сербії.

👉 Також повідомлялось, що Країни Великої сімки оголосили про намір запровадити додаткові санкції проти росії. А також проти тих держав і компаній, які залишаються ключовими покупцями російської нафти.