Четвер, 14 Серпня, 2025
Санкції частково зняли для проведення саміту Трампа і путіна

Денис Молотов
У середу, 13 серпня, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про тимчасове послаблення частини фінансових санкцій проти росії. Це рішення пов’язане з підготовкою майбутніх переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним, які відбудуться на Алясці.

Як уточнює відомство, дозвіл на проведення обмежених фінансових операцій надано відповідно до ліцензії №125. Документ офіційно має назву «Про дозвіл на здійснення операцій, пов’язаних із зустрічами між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом російської федерації на Алясці».

Згідно з умовами ліцензії, російські структури тимчасово можуть здійснювати необхідні транзакції, пов’язані виключно з організацією зустрічі путіна з Трампом. Це включає оплату логістичних послуг, оренду приміщень, забезпечення безпеки та інші витрати, без яких проведення переговорів неможливе.

Водночас у Вашингтоні підкреслюють, що повного розблокування заморожених російських активів не буде. Усі інші санкційні обмеження проти рф залишаються чинними. Тимчасовий дозвіл діятиме лише до 20 серпня і стосуватиметься виключно заходів, безпосередньо пов’язаних із самітом на Алясці.

Нагадаємо, цього ж дня Дональд Трамп заявив, що росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо російський диктатор владімір путін не припинить вторгнення в Україну.

Раніше ЗМІ повідомляли про ймовірні стимули, які американський президент може запропонувати російському диктатору для досягнення домовленостей.

