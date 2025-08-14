ЗМІ дізнались який «пряник» Трамп готує путіну на Алясці

Президент США Дональд Трамп, за даними видання The Telegraph, під час переговорів на американській Алясці може озвучити пропозицію, яка передбачатиме надання російському диктатору владіміру путіну доступу до природних ресурсів Аляски та Донбасу. Крім того, розглядається можливість часткового зняття обмежень, що стосуються російської авіаційної промисловості.

📌 Як зазначає джерело видання, обізнане з перебігом подій, Трамп планує привезти на зустріч «низку можливостей заробити гроші», які запропонує путіну.

Серед цих пунктів — «відкриття доступу москві до природних ресурсів Аляски». Йдеться про райони в акваторії Берингової протоки, що розділяє Чукотку та Аляску. За попередніми оцінками, у цьому регіоні можуть зберігатися значні запаси нафти і газу. Включно з потенційними 13% світових запасів нафти, які досі не розвідані.

Крім того, Сполучені Штати нібито готові запропонувати росії «доступ до рідкісноземельних мінералів на українських територіях, які зараз окуповані росією».

Як нагадує The Telegraph, Україна володіє близько 10% світових запасів літію, ключового елементу для виробництва сучасних акумуляторів. Два найбільші родовища цього металу знаходяться саме на територіях, які нині вже окупувала росія.

📌 Видання зазначає, що Вашингтон, який раніше уклав угоду про видобуток корисних копалин з Україною, теоретично може розглянути варіант залучення росії до створення нових гірничодобувних підприємств на захоплених українських землях.

«Існує низка стимулів, одним із яких може бути потенційна угода щодо мінералів/рідкісноземельних ресурсів», — цитує газета своє джерело.

Інші можливі стимули, які, за даними видання, Трамп має намір обговорити з путіним, включають скасування чинної заборони на постачання компонентів та обладнання, необхідних для технічного обслуговування пасажирських літаків російських авіакомпаній.

☝️ За словами співрозмовника The Telegraph в уряді Великої Британії, подібні пропозиції можуть бути прийнятними для Європи, якщо вони не виглядатимуть як винагорода за вторгнення.

⚠️ Зустріч Дональда Трампа і російського диктатора владіміра путіна на американській Алясці запланована на 15 серпня.

Раніше президент США заявляв, що ймовірна мирна угода між росією та Україною може містити елемент «певного обміну територіями» України. Але при цьому пообіцяв, що Київ поверне частину своїх земель.

☝️ Нагадаємо, під час переговорів Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п’ять спільних принципів. Вони мають стати основою для завершення війни росії проти України.