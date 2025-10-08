Ринок акцій на росії обвалився після заяв МЗС рф

📉 Падіння ринку акцій на росії стало найрізкішим за останні три роки після заяв Міністерства закордонних справ рф. Як повідомляє The Moscow Times у середу, 8 жовтня, індекс Мосбіржі впав до 2563,3 пункту — це найнижчий показник з грудня минулого року. У порівнянні із закриттям торгів 7 жовтня, індекс обвалився на 4,05%, що стало найбільшим денним падінням з вересня 2022 року.

Серед компаній, які зазнали найбільших втрат:

Газпром — мінус 4,1% ,

, Сбербанк — мінус 4,9% ,

, ВТБ — мінус 4,7% ,

, Роснефть — мінус 2,5% ,

, Сєвєрсталь і Аерофлот — мінус 4,9% і 5% відповідно.

Також більше ніж на 5% втратили Ростелеком, Інтер РАТ і Магнітогорський металургійний комбінат, а котирування Мечела впали на 6,7%.

☝️ The Moscow Times зазначає, що індекс Мосбіржі знижується вже п’ятий тиждень поспіль. З лютого, коли розпочалися переговори між путіним і Трампом, ринок втратив понад 22% капіталізації, або близько 1,3 трильйона рублів.

📢 Обвал розпочався після гучної заяви заступника міністра закордонних справ сергія рябкова, який заявив: «Відносини зі США зруйновані до фундаменту. кремль не бачить зустрічних кроків з боку Вашингтона, а імпульс після зустрічі путіна та Трампа на Алясці вичерпано».

Раніше сам владімір путін під час наради з військовим керівництвом заявив, що «завдання залишається незмінним — забезпечити безумовне досягнення всіх цілей спеціальної військової операції», тобто війни проти України.

☝️ Також нагадаємо, що Посли держав-членів Європейського Союзу погодилися передати на розгляд міністрів план, який передбачає повну відмову від російської нафти та газу до 2028 року.