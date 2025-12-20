Субота, 20 Грудня, 2025
Розвідка США попереджає: путін планує війну з країнами Балтії – ЗМІ

Денис Молотов
Розвідка США попереджає: путін планує війну з країнами Балтії – ЗМІ

Розвідка США підтвердила, що російський диктатор володимир путін прагне повернути під контроль москви не лише всю Україну, а й інші колишні республіки радянського союзу. Про це у п’ятницю, 19 грудня, повідомило агентство Reuters з посиланням на шість джерел, ознайомлених із матеріалами американської розвідки.

За даними видання, останні звіти спецслужб США суттєво відрізняються від публічної риторики президента США Дональда Трампа та представників його команди, які заявляють про нібито прагнення путіна досягти миру. Як зазначає Reuters, розвідувальні оцінки не підтверджують таких тверджень.

Один зі співрозмовників агентства повідомив, що найсвіжіший аналітичний звіт розвідки США, датований кінцем вересня, принципово не змінився з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Документ також узгоджується з оцінками європейських спецслужб. Він свідчить про наміри кремля встановити контроль над усією територією України та іншими пострадянськими країнами, зокрема тими, що нині є членами НАТО.

📢 «Розвідувальні дані завжди показували, що путін прагне більшого. У цьому переконані європейці. Поляки абсолютно впевнені. Країни Балтії вважають себе першими в черзі на можливе російське вторгнення», – заявив демократ Майк Квіглі.

Як зазначає Reuters, наразі немає чіткої інформації про те, як у Білому домі оцінюють ці плани путіна. Державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції частково визнав реалістичність загроз, пов’язаних із діями кремля.

📢 «Я не знаю, чи путін прагне укласти угоду, чи захопити всю країну. Ми знаємо, яких цілей вони ставили перед собою на початку війни, і ці цілі не були досягнуті», – сказав Рубіо.

Нагадаємо, володимир путін під час щорічної пресконференції за підсумками року знову звинуватив Україну у нібито відмові завершити війну «мирними засобами». Диктатор знову повторив свої ультимативні вимоги. За його словами, для досягнення «миру» Київ має виконати умови, які москва озвучувала ще влітку 2024 року.

Йдеться, зокрема, про повне виведення Збройних сил України з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів. Фактичне визнання російського контролю над окупованими територіями. А також інші політичні вимоги, які кремль раніше подавав як так звані «гарантії безпеки».

👉 Нагадаємо, консультації делегації України в складі секретаря РНБО та начальника Генштабу ЗСУ з американською стороною відбуватимуться за участі ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

