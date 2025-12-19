П’ятниця, 19 Грудня, 2025
Новий раунд переговорів України та США за участі ЄС

Денис Молотов
Новий раунд переговорів України та США за участі ЄС

Консультації делегації України в складі секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова з американською стороною відбуватимуться за участі європейських партнерів. Про це Умєров повідомив у Телеграм у п’ятницю, 19 грудня.

📢 «Сьогодні у Сполучених Штатах разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим розпочнемо черговий раунд консультацій з американською стороною. До цього формату, на запрошення американської сторони, залучені також європейські партнери», – написав він, не уточнивши, про кого саме йдеться.

За словами Умєрова, сторони налаштовані конструктивно.

📢 «Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною. За підсумками консультацій – доповідь президенту України Володимиру Зеленському. Діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково», – додав секретар РНБО.

ЗМІ повідомляли, що наступний етап перемовин між Україною та США щодо завершення війни відбудеться цими вихідними у США, ймовірно, в Маямі. Пізніше цю інформацію підтвердив шостий президент України Володимир Зеленський.

Також стало відомо, що в Маямі відбудуться переговори представників США та росії.

👉 Нагадаємо, що глави міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу, які зібралися на засідання Ради ЄС у Брюсселі 15 грудня, не змогли провести онлайн-розмову зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

