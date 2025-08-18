Понеділок, 18 Серпня, 2025
росіяни зруйнували будинок у Новояковлівці: загинула дитина

Денис Молотов
У неділю, 17 серпня, російська армія завдала потужного удару по селу Новояковлівка в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, окупанти використали фугасні авіабомби. Трагедія забрала життя дитини та залишила пораненими ще шістьох людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

📢 «Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки – 40-річний тато і 36-річна мати – поранені», – написав він у Telegram.

Крім цієї родини, серйозних травм зазнали ще двоє чоловіків віком 41 і 51 рік. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

За словами Федорова, у результаті обстрілу будинок родини, де мешкали загиблий хлопець і його рідні, був повністю зруйнований.

📢 «Будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки, розташовані поруч», – додав очільник ОВА.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнила, що удар стався близько 18:15. Вибухова хвиля зруйнувала житловий будинок, пошкодила сусідні оселі, а також спричинила пожежу. Загорілися господарчі споруди та трактор, вогонь охопив територію площею близько 100 квадратних метрів.

Новояковлівка стала лише одним із багатьох населених пунктів області, які постраждали від атак ворога протягом доби. Загалом російські війська здійснили 502 удари по території Запорізької області.

Зокрема, зафіксовано:
  • 6 авіаударів по Новояковлівці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Малинівці;
  • 336 атак безпілотниками різних типів, переважно FPV, по Біленькому, Веселянці, Плавнях, Гуляйполі, Оріхову, Малинівці, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному;
  • 4 обстріли з РСЗВ, які накрили Плавні, Преображенку та Новоданилівку;
  • 156 артилерійських ударів по Гуляйполю, Оріхову, Плавнях, Приморському, Малинівці, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

До органів влади надійшло щонайменше 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та автотранспорту.

☝️ Також нагадаємо, що ввечері в неділю, 17 серпня, Харків зазнав чергового терористичного удару. Повідомлялось, що російські окупаційні війська випустили балістичну ракету по житловому масиву в Індустріальному районі міста.

