Наслідки атаки на Харків: багато загиблих, серед них півторарічна дитина

Увечері в неділю, 17 серпня, Харків зазнав чергового терористичного удару. Повідомлялось, що російські окупаційні війська випустили балістичну ракету по житловому масиву в Індустріальному районі міста. Про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Спершу йшлося, що ракета влучила у багатоповерхівку. Проте вже о 23:19 мер уточнив, що вибух стався між житловими будинками. Внаслідок удару у щонайменше шести багатоповерхівках вибило вікна.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів, що серед перших відомих постраждалих — троє жінок. Серед них 13-річна дівчинка.

Це був не єдиний обстріл того дня. Вдень росіяни били по Київському району міста. А лише кілька днів перед цим ворожий дрон поцілив у меблевий магазин у Харкові. Тоді постраждали шестеро мирних мешканців.

1 з 13

Повторні російські удари

Та ніч проти 18 серпня стала ще страшнішою. Окупанти знову атакували Харків, використавши дрони-камікадзе. Цього разу вони вдарили по багатоповерхівці в Індустріальному районі.

📢 «Один з ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку», – написав Ігор Терехов.

Вибух спричинив масштабну пожежу. У будинку загорілися два під’їзди: в одному горіли поверхи з другого по четвертий, в іншому – верхній поверх.

Як зазначив Терехов, «внаслідок обвалу перекриттів є загроза, що під завалами можуть перебувати люди».

Кількість постраждалих швидко зростала. Спочатку повідомлялося про 11 поранених, серед яких був 10-річний хлопчик. Згодом стало відомо вже про 15 травмованих мешканців. Серед них діти шести та десяти років.

Рятувальники боролися з полум’ям і одночасно розбирали завали. Час від часу вдавалося діставати живих людей. Так, одну жінку деблокували, вона вижила, лікарі одразу надали їй допомогу.

Але разом із добрими новинами надходили й трагічні повідомлення. Спершу рятувальники виявили тіло однорічної дитини. Пізніше стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до трьох, зокрема серед них була маленька дитинка. Згодом цифра зросла ще. Кожна нова година приносила сумні дані: четверо загиблих, п’ятеро, шестеро. Нарешті стало відомо, що жертвами атаки стали семеро людей.

⚠️ Серед загиблих — півторарічна дівчинка. Загальна кількість постраждалих сягнула двадцяти людей, серед них шестеро дітей. Наймолодшому з них лише шість років.

1 з 29

📢 «Сьогодні в Харкові траур. Семеро загиблих — серед них півторарічна дівчинка. Двадцять людей поранені. Наймолодшому постраждалому лише шість років. Це наслідки терористичного удару по житловому будинку. Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих. Харків пам’ятає кожну жертву. І Харків обов’язково вистоїть», – заявив Ігор Терехов.

Пошуково-рятувальна операція у зруйнованому будинку триває. За попередніми оцінками, під завалами ще можуть залишатися люди.

📢 «Постраждали 20 осіб, серед них є діти. Усі вони отримали травми різного ступеня тяжкості, потерпілим надана необхідна медична допомога. Ще один безпілотник поцілив у землю, пошкоджено кіоски. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. Поруч з місцем влучання поліцейські розгорнули роботу оперативного штабу слідчого управління. Тут громадяни можуть звернутися із заявами про пошкоджене та знищене майно. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України», – повідомила Національна поліція України.

Трагічні події у Харкові вкотре підтверджують: російські атаки навмисно спрямовані на мирних жителів, їхні домівки та життя. Це — черговий кривавий теракт, який забрав дитячі життя та скалічив десятки сімей.