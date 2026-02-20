росіяни вдарили «шахедами» по об’єктах Нафтогазу

Окупаційні російські війська знову атакували нафтогазову інфраструктуру України. Цього разу удар дронами-камікадзе типу «шахед» припав по об’єктах на Полтавщині. Про це у п’ятницю, 20 лютого, повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз» України.

У компанії поінформували, що внаслідок атаки зафіксовано руйнування, а на одному з об’єктів виникла пожежа. До ліквідації її наслідків залучено підрозділи ДСНС.

☝️ У Нафтогазі наголосили, що від початку року російські війська вже понад 20 разів атакували об’єкти компанії. Водночас у 2025 році по газовій інфраструктурі України було здійснено 229 атак — це найбільш інтенсивні обстріли за останні три роки.

Також у компанії нагадали, що 9 лютого під ударом опинилися об’єкти Нафтогазу на Полтавщині та Сумщині — тоді на місцях влучань спалахнули пожежі.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська запустили по Україні балістичну ракету та 128 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 107 БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети і 21 дрона у 14 локаціях, а також падіння уламків ще в одному місці.