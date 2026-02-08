Атака на Нафтогаз: у Полтавській області зафіксовано руйнування

Окупаційні російські війська у ніч на неділю здійснили чергову масовану атаку дронами на об’єкти групи Нафтогаз у Полтавській області. Про це 8 лютого повідомила пресслужба компанії.

У Нафтогазі підтвердили влучання та пошкодження інфраструктури, водночас наголосивши, що обійшлося без жертв серед персоналу.

📢 «Є влучання, зафіксовано руйнування обладнання. Найголовніше — люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, ця атака стала вже 19-ю цілеспрямованою атакою на об’єкти групи «Нафтогаз» з початку року.

У Нафтогазі зазначили, що всі профільні служби працюють у посиленому режимі:

📢 «На місці — підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки», – заявили в компанії.

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники ліквідували пожежі на кількох локаціях промислового підприємства, які виникли внаслідок ворожого обстрілу.

☝️ За даними ДСНС, травмованих і загиблих немає.

До робіт з ліквідації наслідків атаки було залучено близько 200 рятувальників та 60 одиниць техніки ДСНС.

🔻 Нагадаємо, у ніч на неділю російські загарбники атакували Україну 101 дроном різних типів. Підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби (РЕБ) перехопили близько двох третин ворожих повітряних цілей.

🔻 Також повідомлялося, що вночі росія завдала ударів по Херсону та Одесі. За останніми даними, у Херсоні внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждали вісім жінок.